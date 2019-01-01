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За добу волинські медики надали допомогу трьом людям, які впали з висоти

За добу волинські медики надали допомогу трьом людям, які впали з висоти
За добу 23 травня в Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 433 звернення.

Також здійснили 335 виїздів бригад екстреної медичної допомоги, з них 17 – безрезультатні, – повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Лікарем консультантом прийняли та проаналізували 104 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.

На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 114 осіб.

Бригадами екстреної медичної допомоги виявили 4 випадки гострого коронарного синдрому, здійснили 7 виїздів з приводу ДТП та 3 з приводу падіння з висоти.

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Теги: медик, Волинь
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