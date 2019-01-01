За добу волинські медики надали допомогу трьом людям, які впали з висоти





Також здійснили 335 виїздів бригад екстреної медичної допомоги, з них 17 – безрезультатні, – повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Лікарем консультантом прийняли та проаналізували 104 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.



На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 114 осіб.



Бригадами екстреної медичної допомоги виявили 4 випадки гострого коронарного синдрому, здійснили 7 виїздів з приводу ДТП та 3 з приводу падіння з висоти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 23 травня в Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 433 звернення.Також здійснили 335 виїздів бригад екстреної медичної допомоги, з них 17 – безрезультатні, – повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Лікарем консультантом прийняли та проаналізували 104 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 114 осіб.Бригадами екстреної медичної допомоги виявили 4 випадки гострого коронарного синдрому, здійснили 7 виїздів з приводу ДТП та 3 з приводу падіння з висоти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію