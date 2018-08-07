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Лучани здобули медалі на чемпіонаті світу з пауерліфтингу

Лучани здобули медалі на чемпіонаті світу з пауерліфтингу
Двоє лучан стали призерами чемпіонату світу, який відбувся у Японії.

Про це повідомили у прес-службі департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.

Оксана Приходько стала срібною призеркою чемпіонату світу з жиму лежачи, який проходить у столиці Японії. Виступаючи у ваговій категорії до 52 кг Оксана зафіксувала новий рекорд України – 137,5 кг.

Михайло Маклуш став бронзовим призером чемпіонату світу з жиму лежачи серед юніорів. Спортсмен підкорив штангу вагою 185 кг у ваговій категорії до 59 кг.

Тренер – заслужений тренер України Олег Хом'як.

Лучани здобули медалі на чемпіонаті світу з пауерліфтингу
Лучани здобули медалі на чемпіонаті світу з пауерліфтингу
Лучани здобули медалі на чемпіонаті світу з пауерліфтингу
Лучани здобули медалі на чемпіонаті світу з пауерліфтингу
Лучани здобули медалі на чемпіонаті світу з пауерліфтингу

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Теги: змагання, спорт, Волинь
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