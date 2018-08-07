Лучани здобули медалі на чемпіонаті світу з пауерліфтингу
Сьогодні, 19:21
Двоє лучан стали призерами чемпіонату світу, який відбувся у Японії.
Про це повідомили у прес-службі департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.
Оксана Приходько стала срібною призеркою чемпіонату світу з жиму лежачи, який проходить у столиці Японії. Виступаючи у ваговій категорії до 52 кг Оксана зафіксувала новий рекорд України – 137,5 кг.
Михайло Маклуш став бронзовим призером чемпіонату світу з жиму лежачи серед юніорів. Спортсмен підкорив штангу вагою 185 кг у ваговій категорії до 59 кг.
Тренер – заслужений тренер України Олег Хом'як.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.
Оксана Приходько стала срібною призеркою чемпіонату світу з жиму лежачи, який проходить у столиці Японії. Виступаючи у ваговій категорії до 52 кг Оксана зафіксувала новий рекорд України – 137,5 кг.
Михайло Маклуш став бронзовим призером чемпіонату світу з жиму лежачи серед юніорів. Спортсмен підкорив штангу вагою 185 кг у ваговій категорії до 59 кг.
Тренер – заслужений тренер України Олег Хом'як.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Україні на вихідні: тепло, але з грозовими дощами
Сьогодні, 20:00
Я нічого Філарету не обіцяв, – Епіфаній
Сьогодні, 19:42
Лучани здобули медалі на чемпіонаті світу з пауерліфтингу
Сьогодні, 19:21