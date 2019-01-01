На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
Сьогодні, 15:34
Учень 9-го класу Бережанківського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Олексій Захарчук врятував свого односельчанина.
Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що у травні селян, які випасали худобу в долині біля села Бережанка Горохівського району, зненацька застала велика злива. Потоки води з узвишшя почали сходити в низовину – у долині місцями рівень води сягнув півтора метра. Місцевість, де паслися корови й коні, за лічені хвилини затопило водою, тож господарі застали безпомічну худобу по шию у воді.
Люди кинулися рятувати тварин. Серед усіх небайдужих був і учень 9-го класу Бережанківського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Олексій Захарчук. Хлопець, не задумуючись, кинувся в воду разом із декількома дорослими. На рівні з усіма він допомагав виводити перелякану худобу із води.
Якоїсь миті підліток помітив, що сильний потік води збив з ніг його односельчанина – 67-річного Олександра Захарчука, людину з інвалідністю з дитинства. Дідусь намагався піднятися, але не зміг – замулене дно не дозволяло літньому чоловікові рухатись.
Олексій кинувся до літнього чоловіка, подолав кілька десятків метрів по коліна у холодній воді, віднайшов у собі сили підвести важкого промоклого чоловіка та допоміг йому подолати шлях до узвишшя, чим і врятував йому життя.
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Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що у травні селян, які випасали худобу в долині біля села Бережанка Горохівського району, зненацька застала велика злива. Потоки води з узвишшя почали сходити в низовину – у долині місцями рівень води сягнув півтора метра. Місцевість, де паслися корови й коні, за лічені хвилини затопило водою, тож господарі застали безпомічну худобу по шию у воді.
Люди кинулися рятувати тварин. Серед усіх небайдужих був і учень 9-го класу Бережанківського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Олексій Захарчук. Хлопець, не задумуючись, кинувся в воду разом із декількома дорослими. На рівні з усіма він допомагав виводити перелякану худобу із води.
Якоїсь миті підліток помітив, що сильний потік води збив з ніг його односельчанина – 67-річного Олександра Захарчука, людину з інвалідністю з дитинства. Дідусь намагався піднятися, але не зміг – замулене дно не дозволяло літньому чоловікові рухатись.
Олексій кинувся до літнього чоловіка, подолав кілька десятків метрів по коліна у холодній воді, віднайшов у собі сили підвести важкого промоклого чоловіка та допоміг йому подолати шлях до узвишшя, чим і врятував йому життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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