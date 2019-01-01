На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води

Учень 9-го класу Бережанківського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенівврятував свого односельчанина.Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Волинській області.Інформують, що у травні селян, які випасали худобу в долині біля села Бережанка Горохівського району, зненацька застала велика злива. Потоки води з узвишшя почали сходити в низовину – у долині місцями рівень води сягнув півтора метра. Місцевість, де паслися корови й коні, за лічені хвилини затопило водою, тож господарі застали безпомічну худобу по шию у воді.Люди кинулися рятувати тварин. Серед усіх небайдужих був і учень 9-го класу Бережанківського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Олексій Захарчук. Хлопець, не задумуючись, кинувся в воду разом із декількома дорослими. На рівні з усіма він допомагав виводити перелякану худобу із води.Якоїсь миті підліток помітив, що сильний потік води збив з ніг його односельчанина – 67-річного, людину з інвалідністю з дитинства. Дідусь намагався піднятися, але не зміг – замулене дно не дозволяло літньому чоловікові рухатись.Олексій кинувся до літнього чоловіка, подолав кілька десятків метрів по коліна у холодній воді, віднайшов у собі сили підвести важкого промоклого чоловіка та допоміг йому подолати шлях до узвишшя, чим і врятував йому життя.