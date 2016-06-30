На одному з реакторів Рівненської АЕС виявили неполадки
Сьогодні, 10:23
Сьогодні, 25 травня, о 6:37 персонал реакторного цеху Рівненської АЕС виявив дефект у системі продувки першого контуру блоку №3 Рівненської АЕС (ВВЕР-1000).
Про це повідомляють у прес-центрі ВП РАЕС.
Згідно з вимогами експлуатаційної документації енергоблок переводять у безпечний стан у плановому порядку. Для цього відповідно із узгодженою заявкою о 6:41 персонал розпочав планове зменшення потужності енергоблоку з подальшим відключенням від мережі та зупинкою.
За шкалою оцінки ядерних подій INES подія класифікується рівнем «нуль/поза шкалою». Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.
Станом на 7:30, 25 травня, у режимі роботи перебувають усі чотири енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 2150 МВт. За минулу добу енергоблоками РАЕС вироблено 66,3 млн кВт год електроенергії.
О 8:14, згідно із узгодженою заявкою через несправність у системі, продувки першого контуру енергоблок №3 РАЕС (ВВЕР-1000) відключили від мережі. Енергоблок зупинено з подальшим виведенням у середній планово-попереджувальний ремонт тривалістю 113 діб, до 14 вересня 2019 року.
Станом на 8:30, 25 травня, у роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1810 МВт.
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Про це повідомляють у прес-центрі ВП РАЕС.
Згідно з вимогами експлуатаційної документації енергоблок переводять у безпечний стан у плановому порядку. Для цього відповідно із узгодженою заявкою о 6:41 персонал розпочав планове зменшення потужності енергоблоку з подальшим відключенням від мережі та зупинкою.
За шкалою оцінки ядерних подій INES подія класифікується рівнем «нуль/поза шкалою». Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.
Станом на 7:30, 25 травня, у режимі роботи перебувають усі чотири енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 2150 МВт. За минулу добу енергоблоками РАЕС вироблено 66,3 млн кВт год електроенергії.
О 8:14, згідно із узгодженою заявкою через несправність у системі, продувки першого контуру енергоблок №3 РАЕС (ВВЕР-1000) відключили від мережі. Енергоблок зупинено з подальшим виведенням у середній планово-попереджувальний ремонт тривалістю 113 діб, до 14 вересня 2019 року.
Станом на 8:30, 25 травня, у роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1810 МВт.
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