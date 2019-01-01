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Поблизу Луцька п'яний таксист ледь не наїхав на жінку з візочком. ВІДЕО

Поблизу Луцька п'яний таксист ледь не наїхав на жінку з візочком. ВІДЕО
На в’їзді в село Лище небайдужі лучани затримали водія однієї із луцьких служб таксі. Таксист «підрізав» один із автомобілів на проїжджій частині та ледве не збив з жінку з коляскою поблизу АЗС «Аветра», через що й викликав підозру в очевидців.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини інцидент трапився сьогодні, 25 травня, близько 21 години.

Так, зауваживши автомобіль Nissan Premiera із «шашкою» служби таксі «Козачок», водій якого, на думку свідків, поводив себе неадекватно під час руху, небайдужі лучани вирішили наздогнати порушника.

Це їм вдалося на в’їзді в село Лище, що знаходиться за 12 кілометрів від Луцька.

Підійшовши до автомобіля, очевидці виявили, що водій транспортного засобу перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, і викликали поліцію.

Згодом на місце події прибули працівники поліції й зафіксували факт перебування за кермом у нетверезому стані.

Поблизу Луцька п'яний таксист ледь не наїхав на жінку з візочком. ВІДЕО

У зв’язку з тим, що таксист поводив себе зухвало та агресивно і до полісменів, і до тих, хто його затримав, погрожуючи «спалити живцем усіх разом із автівками», йому одягнули кайданки.

Зі слів самого винуватця інциденту, він – батько п’ятьох дітей, має дружину, яка також таксує. Мешкає у селі Лище.


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Теги: таксист, п'яний, поліція, Лище
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