Поблизу Луцька п'яний таксист ледь не наїхав на жінку з візочком. ВІДЕО





Як повідомили



Так, зауваживши автомобіль Nissan Premiera із «шашкою» служби таксі «Козачок», водій якого, на думку свідків, поводив себе неадекватно під час руху, небайдужі лучани вирішили наздогнати порушника.



Це їм вдалося на в’їзді в село Лище, що знаходиться за 12 кілометрів від Луцька.



Підійшовши до автомобіля, очевидці виявили, що водій транспортного засобу перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, і викликали поліцію.



Згодом на місце події прибули працівники поліції й зафіксували факт перебування за кермом у нетверезому стані.





У зв’язку з тим, що таксист поводив себе зухвало та агресивно і до полісменів, і до тих, хто його затримав, погрожуючи «спалити живцем усіх разом із автівками», йому одягнули кайданки.



Зі слів самого винуватця інциденту, він – батько п’ятьох дітей, має дружину, яка також таксує. Мешкає у селі Лище.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На в’їзді в село Лище небайдужі лучани затримали водія однієї із луцьких служб таксі. Таксист «підрізав» один із автомобілів на проїжджій частині та ледве не збив з жінку з коляскою поблизу АЗС «Аветра», через що й викликав підозру в очевидців.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини інцидент трапився сьогодні, 25 травня, близько 21 години.Так, зауваживши автомобіль Nissan Premiera із «шашкою» служби таксі «Козачок», водій якого, на думку свідків, поводив себе неадекватно під час руху, небайдужі лучани вирішили наздогнати порушника.Це їм вдалося на в’їзді в село Лище, що знаходиться за 12 кілометрів від Луцька.Підійшовши до автомобіля, очевидці виявили, що водій транспортного засобу перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, і викликали поліцію.Згодом на місце події прибули працівники поліції й зафіксували факт перебування за кермом у нетверезому стані.У зв’язку з тим, що таксист поводив себе зухвало та агресивно і до полісменів, і до тих, хто його затримав, погрожуючи «спалити живцем усіх разом із автівками», йому одягнули кайданки.Зі слів самого винуватця інциденту, він – батько п’ятьох дітей, має дружину, яка також таксує. Мешкає у селі Лище.

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