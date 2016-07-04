Лучанина судили за торгівлю спиртом
Сьогодні, 09:54
Луцький міськрайонний суд виніс вирок у справі про обвинувачення лучанина у незаконному виготовлені і реалізації підакцизних товарів.
Про це повідомляє Волинь24.
Вирок оприлюднено у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Слідство встановило, що чоловік придбав понад 450 літрів етилового спирту, виготовленого незаконно, з метою подальшого збуту.
Працівники правоохоронних органів здійснили контрольну закупку у лучанина, після чого у його помешканні провели обшук, та вилучили заклишки етилового спирту і кошти, отримані злочинним шляхом від його реалізації. Підсудний вину визнав у повному обсязі та щиро розкаявся.
Згідно з угодою з прокурором, чоловік сплатить у бюджет держави штраф у розмірі 18 700 гривень.
Зображення ілюстративне
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Про це повідомляє Волинь24.
Вирок оприлюднено у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Слідство встановило, що чоловік придбав понад 450 літрів етилового спирту, виготовленого незаконно, з метою подальшого збуту.
Працівники правоохоронних органів здійснили контрольну закупку у лучанина, після чого у його помешканні провели обшук, та вилучили заклишки етилового спирту і кошти, отримані злочинним шляхом від його реалізації. Підсудний вину визнав у повному обсязі та щиро розкаявся.
Згідно з угодою з прокурором, чоловік сплатить у бюджет держави штраф у розмірі 18 700 гривень.
Зображення ілюстративне
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