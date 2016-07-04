Лучанина судили за торгівлю спиртом





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Вирок оприлюднено у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Слідство встановило, що чоловік придбав понад 450 літрів етилового спирту, виготовленого незаконно, з метою подальшого збуту.



Працівники правоохоронних органів здійснили контрольну закупку у лучанина, після чого у його помешканні провели обшук, та вилучили заклишки етилового спирту і кошти, отримані злочинним шляхом від його реалізації. Підсудний вину визнав у повному обсязі та щиро розкаявся.



Згідно з угодою з прокурором, чоловік сплатить у бюджет держави штраф у розмірі 18 700 гривень.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд виніс вирок у справі про обвинувачення лучанина у незаконному виготовлені і реалізації підакцизних товарів.Про це повідомляє Волинь24 Вирок оприлюднено у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Слідство встановило, що чоловік придбав понад 450 літрів етилового спирту, виготовленого незаконно, з метою подальшого збуту.Працівники правоохоронних органів здійснили контрольну закупку у лучанина, після чого у його помешканні провели обшук, та вилучили заклишки етилового спирту і кошти, отримані злочинним шляхом від його реалізації. Підсудний вину визнав у повному обсязі та щиро розкаявся.Згідно з угодою з прокурором, чоловік сплатить у бюджет держави штраф у розмірі 18 700 гривень.

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