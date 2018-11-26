вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Потрібно 45 тисяч гривень: важкохворий волинянин просить допомоги

Потрібно 45 тисяч гривень: важкохворий волинянин просить допомоги
Житель Любомльського району Станіслав Нестерчук потребує термінової заміни колінних суглобів.

Якщо найближчим часом він не назбирає 45 тисяч гривень, його чекає інвалідність, – пише Район.in.ua.

Станіслав практично не ходить без палиці, потерпає від сильного болю. Лікарі діагностували в нього двобічний коксаортроз із болевим синдромом контрактура кульшових суглобів. Допомоги йому нема від кого чекати, адже батько помер, коли він був маленьким, мама – минулого року. Рідні не мають змоги зібрати потрібну суму.

Навіть кілька гривень для Станіслава – надія на повноцінне життя.

Переказати кошти можна на карту ПриватБанк 5168 7554 3341 2794 (отримувач Нестерчук Станіслав Олексійович).

Потрібно 45 тисяч гривень: важкохворий волинянин просить допомоги
Потрібно 45 тисяч гривень: важкохворий волинянин просить допомоги

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: збір коштів, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Синоптики розповіли, чи буде тепло цього тижня у західних областях України
Сьогодні, 10:17
У Ковелі втопився півторарічний хлопчик
Сьогодні, 10:12
Потрібно 45 тисяч гривень: важкохворий волинянин просить допомоги
Сьогодні, 10:10
Водійка народилася в сорочці: під Луцьком вантажівка влетіла у легковик. ВІДЕО
Сьогодні, 09:44
Через Волинь проїдуть жінки-байкери з усієї України
Сьогодні, 09:43
Схожі новини
Шахраї зняли з картки волинянки 30 тисяч гривень, відкладених на лікування сина Шахраї зняли з картки волинянки 30 тисяч гривень, відкладених на лікування сина
07 травень, 16:30
Маленькому волинянину терміново збирають кошти на лікування Маленькому волинянину терміново збирають кошти на лікування
06 травень, 15:28
Сім кіл пекла, аби могти жити: батьки особливої дівчинки з Волині благають про допомогу Сім кіл пекла, аби могти жити: батьки особливої дівчинки з Волині благають про допомогу
26 листопад, 2018, 19:25
7-річному волинянину потрібна допомога: лікарі підозрюють енцефаліт 7-річному волинянину потрібна допомога: лікарі підозрюють енцефаліт
26 жовтень, 2018, 14:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому парку влаштують масштабне «Свято морозива»*
Сьогодні, 11:07
 0
У Стиру в Луцьку – червона вода
Сьогодні, 11:05
 0
Пояснили, чому в кранах лучан вночі ледь біжить вода
Сьогодні, 10:57
 0
У Рівному на дітей впала карусель: травмувались двоє хлопчиків
Сьогодні, 10:55
 0
Як у луцькому зоопарку відгуляли День тигра. ФОТО
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿