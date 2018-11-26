Потрібно 45 тисяч гривень: важкохворий волинянин просить допомоги





Якщо найближчим часом він не назбирає 45 тисяч гривень, його чекає інвалідність, – пише



Станіслав практично не ходить без палиці, потерпає від сильного болю. Лікарі діагностували в нього двобічний коксаортроз із болевим синдромом контрактура кульшових суглобів. Допомоги йому нема від кого чекати, адже батько помер, коли він був маленьким, мама – минулого року. Рідні не мають змоги зібрати потрібну суму.



Навіть кілька гривень для Станіслава – надія на повноцінне життя.



Переказати кошти можна на карту ПриватБанк 5168 7554 3341 2794 (отримувач Нестерчук Станіслав Олексійович).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель Любомльського району Станіслав Нестерчук потребує термінової заміни колінних суглобів.Якщо найближчим часом він не назбирає 45 тисяч гривень, його чекає інвалідність, – пише Район.in.ua Станіслав практично не ходить без палиці, потерпає від сильного болю. Лікарі діагностували в нього двобічний коксаортроз із болевим синдромом контрактура кульшових суглобів. Допомоги йому нема від кого чекати, адже батько помер, коли він був маленьким, мама – минулого року. Рідні не мають змоги зібрати потрібну суму.Навіть кілька гривень для Станіслава – надія на повноцінне життя.Переказати кошти можна на карту ПриватБанк 5168 7554 3341 2794 (отримувач).

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