У суді на Волині побились жінки





Про це йдеться у судових ухвалах Ковельського міськрайонного суду, - пише



За даними поліції, 17 травня 2019 року приблизно о 10-й годині 30 хвилин у приміщенні цього суду 37-річний чоловік під час словесного конфлікту, який раптово виник на ґрунті неприязних відносин, умисно завдав тілесні ушкодження 35-річній жінці. А десь через півгодини потерпіла побила тут 34-річну жінку.



З якої причини перебували в суді чоловік та жінки – в судових ухвалах не вказується.



За фактами побиття Ковельським відділом поліції відкрито два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження), що карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.



Суд призначив проведення судово-медичних експертиз.

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