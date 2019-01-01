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У липні газ для українців здешевшає майже на 8%

У липні газ для українців здешевшає майже на 8%
НАК "Нафтогаз України" у липні знизить ціни на газ для потреб населення майже на 8% - до 5803 грн за 1 тис. куб. м.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Facebook.

"Згідно з рішенням уряду, ціна "Нафтогазу" для комерційних споживачів формує ціну газу для населення, яка діє наступного місяця. Відтак, в липні "Нафтогаз" відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше – 5803 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ, транспортування та розподілу)", - написав Коболєв.

Він зауважив при цьому, що газ знову дешевшає на міжнародному ринку, і завдяки цьому "Нафтогаз" у червні знижує ціни на газ для промислових споживачів майже на 8%.

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Теги: газ, ціна, Андрій Коболєв, Нафтогаз, тариф
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