Благодійники придбали сучасне обладнання для волинської «швидкої». ВІДЕО
Сьогодні, 14:59
Коштом благодійників у автомобіль швидкої медичної допомоги встановили сучасні електрогідравлічні ноші.
Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
«Завдяки благодійній допомозі в санітарному автомобілі Ківерцівського відділення ЕМД встановлено сучасні електрогідравлічні ноші-каталку.
Щиро дякуємо за допомогу!» – йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
«Завдяки благодійній допомозі в санітарному автомобілі Ківерцівського відділення ЕМД встановлено сучасні електрогідравлічні ноші-каталку.
Щиро дякуємо за допомогу!» – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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