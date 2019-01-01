Благодійники придбали сучасне обладнання для волинської «швидкої». ВІДЕО





Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



«Завдяки благодійній допомозі в санітарному автомобілі Ківерцівського відділення ЕМД встановлено сучасні електрогідравлічні ноші-каталку.



Щиро дякуємо за допомогу!» – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Коштом благодійників у автомобіль швидкої медичної допомоги встановили сучасні електрогідравлічні ноші.Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.«Завдяки благодійній допомозі в санітарному автомобілі Ківерцівського відділення ЕМД встановлено сучасні електрогідравлічні ноші-каталку.Щиро дякуємо за допомогу!» – йдеться у дописі.

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