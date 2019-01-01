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Благодійники придбали сучасне обладнання для волинської «швидкої». ВІДЕО

Благодійники придбали сучасне обладнання для волинської «швидкої». ВІДЕО
Коштом благодійників у автомобіль швидкої медичної допомоги встановили сучасні електрогідравлічні ноші.

Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«Завдяки благодійній допомозі в санітарному автомобілі Ківерцівського відділення ЕМД встановлено сучасні електрогідравлічні ноші-каталку.

Щиро дякуємо за допомогу!» – йдеться у дописі.


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Теги: медик, Волинь, допомога
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