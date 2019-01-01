Завтра у Луцьку почнуть ремонтувати Набережну
Сьогодні, 08:51
У Луцьку 29 травня почнуть ремонтувати вулицю Набережну
Про це 28 травня під час оперативної наради розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась.
За його словами, якщо погода дозволить, то завтра, 29 травня, розпочнуть ремонт дороги на ділянці вулиці Набережної від Яровиці до Ківерцівської.
Крась зауважив, що вартість робіт – майже 3 мільйони. Був проведений тендер. Його переможець – підприємство «Унідор».
До слова, торги щодо визначення виконавця ремонтних робіт на ділянці вулиці Набережної від перехрестя з вулицею Шевченка до Яровиці не відбулися. Тож тендер проведуть повторно.
Зауважимо, що наразі вулиця Набережна є одним із найпроблемніших автошляхів у Луцьку.
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Про це 28 травня під час оперативної наради розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась.
За його словами, якщо погода дозволить, то завтра, 29 травня, розпочнуть ремонт дороги на ділянці вулиці Набережної від Яровиці до Ківерцівської.
Крась зауважив, що вартість робіт – майже 3 мільйони. Був проведений тендер. Його переможець – підприємство «Унідор».
До слова, торги щодо визначення виконавця ремонтних робіт на ділянці вулиці Набережної від перехрестя з вулицею Шевченка до Яровиці не відбулися. Тож тендер проведуть повторно.
Зауважимо, що наразі вулиця Набережна є одним із найпроблемніших автошляхів у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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