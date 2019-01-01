Завтра у Луцьку почнуть ремонтувати Набережну

У Луцьку 29 травня почнуть ремонтувати вулицю НабережнуПро це 28 травня під час оперативної наради розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської радиЗа його словами, якщо погода дозволить, то завтра, 29 травня, розпочнуть ремонт дороги на ділянці вулиці Набережної від Яровиці до Ківерцівської.Крась зауважив, що вартість робіт – майже 3 мільйони. Був проведений тендер. Його переможець – підприємство «Унідор».До слова, торги щодо визначення виконавця ремонтних робіт на ділянці вулиці Набережної від перехрестя з вулицею Шевченка до Яровиці не відбулися. Тож тендер проведуть повторно.Зауважимо, що наразі вулиця Набережна є одним із найпроблемніших автошляхів у Луцьку.