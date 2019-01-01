28 травня – яке сьогодні свято і чому в цей день не варто садити рослини

28 травня 2019 року відзначають день Пахома Теплого. Преподобний Пахомій Великий – монах з Єгипту, заснував перший монастир, в якому могли спільно мешкати декілька ченців. Люди помітили, що до дня пам'яті преподобного Пахомія весняна погода ставала вже по-справжньому теплою.Іменини сьогодні святкують: Анастасія, Дмитро, Макар, Пахом, - пише 24 канал.Прийшов Пахом – запахло теплом.На Пахомія тепло – все літо теплим буде.На Пахома багряний схід – літо буде посушливим, варто чекати пожеж.На Пахома-Бокогрея швидше досівай пшеницю.Щоб залучити у своє життя щастя, дівчатам рекомендується одягати червоні сарафани.Не варто садити на Пахома Теплого ніякі рослини, крім пшениці – посіви не зійдуть або згниють.