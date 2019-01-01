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28 травня – яке сьогодні свято і чому в цей день не варто садити рослини

28 травня – яке сьогодні свято і чому в цей день не варто садити рослини
28 травня 2019 року відзначають день Пахома Теплого. Преподобний Пахомій Великий – монах з Єгипту, заснував перший монастир, в якому могли спільно мешкати декілька ченців. Люди помітили, що до дня пам'яті преподобного Пахомія весняна погода ставала вже по-справжньому теплою.

Іменини сьогодні святкують: Анастасія, Дмитро, Макар, Пахом, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 28 травня

Прийшов Пахом – запахло теплом.
На Пахомія тепло – все літо теплим буде.
На Пахома багряний схід – літо буде посушливим, варто чекати пожеж.
На Пахома-Бокогрея швидше досівай пшеницю.

Що можна робити 28 травня

Щоб залучити у своє життя щастя, дівчатам рекомендується одягати червоні сарафани.

Що не можна робити 28 травня

Не варто садити на Пахома Теплого ніякі рослини, крім пшениці – посіви не зійдуть або згниють.

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Теги: свято, 28 травня
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