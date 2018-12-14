Молодий волинянин викрав у продавчині на ринку гроші
Сьогодні, 11:43
У Володимирі-Волинському на госпрозрахунковому ринку серед білого дня обікрали продавчиню.
Про це інформують у міському відділі поліції,- пише Район.Володимир-Волинський.
27 травня, скориставшись відсутністю продавчині на робочому місці, невідомий чоловік зайшов за торговельний прилавок на ринку і викрав приблизно 3 тисячі гривень.
Поліція встановила, що гроші із сумочки продавчині взяв раніше судимий мешканець Володимира, 1985 року народження.
Зловмисника затримали, поліція встановлює усі обставини даного випадку.
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Про це інформують у міському відділі поліції,- пише Район.Володимир-Волинський.
27 травня, скориставшись відсутністю продавчині на робочому місці, невідомий чоловік зайшов за торговельний прилавок на ринку і викрав приблизно 3 тисячі гривень.
Поліція встановила, що гроші із сумочки продавчині взяв раніше судимий мешканець Володимира, 1985 року народження.
Зловмисника затримали, поліція встановлює усі обставини даного випадку.
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