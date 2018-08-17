Вбивцю водія BlaBlaCar Тараса Познякова засудили довічно

Дмитру Голубу, якого підозрювали у викраденні львів’янина Тараса Познякова.



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Як повідомляє видання "Крапка", Голуба визнали винним у низці важких кримінальних злочинів. Зокрема, у скоєнні умисного вбивства з метою наживи. Та засудили до довічного ув'язнення.



Як відомо, Тарас Позняков зник у Києво-Святошинському районі приблизно за 35 км від Києва 4 квітня 2016 року. Вранці він виїхав зі Львова на власному автомобілі, взявши невідомого попутника через популярний сервіс BlaBlaCar, проте до Києва так і не доїхав. Пізніше правоохоронці знайшли автомобіль зі слідами крові.



5 серпня поліція в Хмельницькій області у справі Тараса Познякова затримала екс-бійця «Правого сектора» Дмитра Голуба.



Головний підозрюваний у вбивстві таксиста - Кінгісепп Луан, він загинув внаслідок вибуху саморобної вибухівки у квартирі на столичному проспекті Науки. Луан народився у Російській Федерації, більш відомий на прізвисько "Лука".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Києво-Святошинський суд оголосив вирок екс-бійцю «Правого сектора», якого підозрювали у викраденні львів’янинаПро це пише ТСН Як повідомляє видання "Крапка", Голуба визнали винним у низці важких кримінальних злочинів. Зокрема, у скоєнні умисного вбивства з метою наживи. Та засудили до довічного ув'язнення.Як відомо, Тарас Позняков зник у Києво-Святошинському районі приблизно за 35 км від Києва 4 квітня 2016 року. Вранці він виїхав зі Львова на власному автомобілі, взявши невідомого попутника через популярний сервіс BlaBlaCar, проте до Києва так і не доїхав. Пізніше правоохоронці знайшли автомобіль зі слідами крові.5 серпня поліція в Хмельницькій області у справі Тараса Познякова затримала екс-бійця «Правого сектора» Дмитра Голуба.Головний підозрюваний у вбивстві таксиста -, вінна столичному проспекті Науки. Луан народився у Російській Федерації, більш відомий на прізвисько "Лука".

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