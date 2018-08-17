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Вбивцю водія BlaBlaCar Тараса Познякова засудили довічно

Вбивцю водія BlaBlaCar Тараса Познякова засудили довічно
Києво-Святошинський суд оголосив вирок екс-бійцю «Правого сектора» Дмитру Голубу, якого підозрювали у викраденні львів’янина Тараса Познякова.

Про це пише ТСН.

Як повідомляє видання "Крапка", Голуба визнали винним у низці важких кримінальних злочинів. Зокрема, у скоєнні умисного вбивства з метою наживи. Та засудили до довічного ув'язнення. 

Як відомо, Тарас Позняков зник у Києво-Святошинському районі приблизно за 35 км від Києва 4 квітня 2016 року. Вранці він виїхав зі Львова на власному автомобілі, взявши невідомого попутника через популярний сервіс BlaBlaCar, проте до Києва так і не доїхав. Пізніше правоохоронці знайшли автомобіль зі слідами крові.

5 серпня поліція в Хмельницькій області у справі Тараса Познякова затримала екс-бійця «Правого сектора» Дмитра Голуба.

Головний підозрюваний у вбивстві таксиста - Кінгісепп Луан, він загинув внаслідок вибуху саморобної вибухівки у квартирі на столичному проспекті Науки. Луан народився у Російській Федерації, більш відомий на прізвисько "Лука".

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Теги: вбивство, blablacar, суд, в'язниця
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