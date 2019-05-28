Повідомили, які дитсадки працюватимуть влітку в Рожищі





Про це повідомили на



У вівторок, 28 травня, під час чергового засідання виконавчого комітету Рожищенської міської ради, члени виконкому розглянули та схвалили проекти рішень про тимчасове призупинення роботи ДНЗ міста та ЗДО «Малятко».



Згідно внесених пропозицій дошкільних навчальних закладів, при погодженні з трудовими колективами та з метою раціонального використання бюджетних коштів й проведення ремонтних робіт в закладах, виконком міської ради затвердив графік роботи ДНЗ міста.



Отже, на час літнього оздоровчого періоду дітей вирішили тимчасово призупинити роботу дошкільних навчальних закладів міста, закладу дошкільної освіти «Малятко» з наданням в цей період відпусток працівникам закладів, а саме:



ЗДО № 1 «Малятко» – з 01.07.2019 року по 15.08.2019 року;

ДНЗ № 2 «Дзвіночок» – з 03.06.2019 року по 16.07.2019 року;

ДНЗ № 3 «Сонечко» – з 01.07.2019 року по 11.08.2019 року;

ДНЗ № 4 «Струмочок» – з 01.07.2019 року по 11.08.2019 року.



На період тимчасового призупинення роботи ДНЗ № 2 «Дзвіночок», з 3 червня по 16 липня батьки, які мають потребу у забезпеченні відвідування їх дітьми ДНЗ, можуть скористатись послугами ЗДО № 1 «Малятко», ДНЗ № 3 «Сонечко», ДНЗ № 4 «Струмочок». А в період з 1 липня по 15 серпня діти ЗДО № 1 «Малятко», ДНЗ № 3 «Сонечко», ДНЗ № 4 «Струмочок» мають право відвідувати ДНЗ № 2 «Дзвіночок».



З 1 липня по 16 липня в ДНЗ міста Рожище будуть проводитися ремонтні роботи, а діти мають перебувати на літньому відпочинку та оздоровленні.

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