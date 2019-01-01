Волинські медики перевезли постраждалого в аварії з Любліна до Луцька
Сьогодні, 12:09
Волинські медики успішно транспортували травмованого в ДТП чоловік з незалежного шпиталю Любліна до Луцька.
Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Для безпечного транспортування пацієнта, що травмувався у автомобільній катастрофі, застосували вакуумний матрац.
Медики зазначили, що це значно покращило стан хворого під час перевезення.
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Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Для безпечного транспортування пацієнта, що травмувався у автомобільній катастрофі, застосували вакуумний матрац.
Медики зазначили, що це значно покращило стан хворого під час перевезення.
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