Волинські медики перевезли постраждалого в аварії з Любліна до Луцька





Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Для безпечного транспортування пацієнта, що травмувався у автомобільній катастрофі, застосували вакуумний матрац.



Медики зазначили, що це значно покращило стан хворого під час перевезення.



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