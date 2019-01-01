вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські медики перевезли постраждалого в аварії з Любліна до Луцька

Волинські медики перевезли постраждалого в аварії з Любліна до Луцька
Волинські медики успішно транспортували травмованого в ДТП чоловік з незалежного шпиталю Любліна до Луцька.

Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Для безпечного транспортування пацієнта, що травмувався у автомобільній катастрофі, застосували вакуумний матрац.

Медики зазначили, що це значно покращило стан хворого під час перевезення.
Волинські медики перевезли постраждалого в аварії з Любліна до Луцька

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медик, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин після сварки з співмешканкою хотів ввести собі у вену ацетон
Сьогодні, 12:16
Премії медпрацівникам у Луцьку призначатимуть керівники закладів
Сьогодні, 12:15
Волинські медики перевезли постраждалого в аварії з Любліна до Луцька
Сьогодні, 12:09
У Луцьку просять не знищувати мистецтво недолугими реформами
Сьогодні, 12:02
У Луцьку на перевезення пільговиків витратять понад 45 000 000 гривень
Сьогодні, 11:56
Схожі новини
Волинські медики надали допомогу двом людям, які впали з висоти Волинські медики надали допомогу двом людям, які впали з висоти
28 травень, 09:16
Благодійники придбали сучасне обладнання для волинської «швидкої». ВІДЕО Благодійники придбали сучасне обладнання для волинської «швидкої». ВІДЕО
27 травень, 14:59
За добу волинські медики надали допомогу трьом людям, які впали з висоти За добу волинські медики надали допомогу трьом людям, які впали з висоти
24 травень, 13:28
У волинській лікарні пацієнту видалили величезний камінь з нирки. ФОТО У волинській лікарні пацієнту видалили величезний камінь з нирки. ФОТО
24 травень, 09:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Батько під час бійки з рушниці застрелив сина
Сьогодні, 13:13
 0
На Волині чоловіки масово «косять» від армії
Сьогодні, 13:11
 0
У Києві по-звірячому познущалися над 25-річною вагітною
Сьогодні, 12:40
 0
Дорога на Набережній у Луцьку побудована на смітті
Сьогодні, 12:33
 0
Проспект Волі у Луцьку ремонтуватимуть 2 роки
Сьогодні, 12:27
 0
Медіа
відео
1/8
﻿