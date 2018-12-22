У Луцьку виявили дві точки продажу сумнівної оковитої

Учора, 28 травня, інспектори відділу "Група швидкого реагування" виявити дві "точки" реалізації сумнівної горілки.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради.Відпрацювання відбувалося в приватному секторі району Балка.Так, зокрема на вулиці Митрополита Андрея Шептицького біля буд. 29 та по вул. Олексія Шума біля будинку 27 були виявлені факти продажу прозорої рідини з різким запахом спирту.На вулиці Митрополита Андрея Шептицького біля буд. 29 та на вулиці Олексія Шума біля будинку 27 були виявлені факти продажу прозорої рідини з різким запахом спирту.На порушниць буди складені адміністративні протоколи за ч. 2 та ч. 3 ст. 156 КУпАП, які направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду, щоб працівники феміди визначили міру покарання. Варто зазначити, що жінка літнього віку, котра реалізувала продукт сумнівної якості на вул. Олекси Шума, вже втретє притягається до адміністративної відповідальності за вищевказану порушення.Санкція частини 3 статті 156 КУпАП передбачає штраф від 3400 до 10200 гривень.