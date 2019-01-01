Зеленський може призначити Саакашвілі Генпрокурором, - Лапін

Володимир Зеленський може призначити колишнього главу Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі Генеральним прокурором України.



Про це в ефірі Ігор Лапін.



"Маючи громадянина України з юридичною освітою, запропонувати його (Саакашвілі, - ред.) на посаду генерального прокурора, – я думаю, що це буде мати ефект такої бомби. Можливо, в перші якісь там місяці будуть гучні заяви, що когось десь там догнали чи посадили. Суд, звичайно, при горбатості доказів, відпустить, але це вже буде потім. В цьому контексті, ви знаєте, можна сильно так хитати, але справа в тому, що коли на човні відривається груз, то човен іде в рознос.



І в цій ситуації питання – а що будуть робити з ним потім? Як правило, патологічно людина, яка приїжджає, чужа людина, яка не може повернутися до себе в країну, – вона приїжджає, спочатку може бути дуже-дуже, як то кажуть "преданный идеям", але, тим не менше, рано чи пізно, вона виростає, набирається сил і починає вже тоді гризти того, хто, як-то кажуть, подав руку допомоги", - розповів Лапін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Україниможе призначити колишнього главу Одеської обласної державної адміністраціїГенеральним прокурором України.Про це в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Прямий ефір" повідомив народний депутат"Маючи громадянина України з юридичною освітою, запропонувати його (Саакашвілі, - ред.) на посаду генерального прокурора, – я думаю, що це буде мати ефект такої бомби. Можливо, в перші якісь там місяці будуть гучні заяви, що когось десь там догнали чи посадили. Суд, звичайно, при горбатості доказів, відпустить, але це вже буде потім. В цьому контексті, ви знаєте, можна сильно так хитати, але справа в тому, що коли на човні відривається груз, то човен іде в рознос.І в цій ситуації питання – а що будуть робити з ним потім? Як правило, патологічно людина, яка приїжджає, чужа людина, яка не може повернутися до себе в країну, – вона приїжджає, спочатку може бути дуже-дуже, як то кажуть "преданный идеям", але, тим не менше, рано чи пізно, вона виростає, набирається сил і починає вже тоді гризти того, хто, як-то кажуть, подав руку допомоги", - розповів Лапін.

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