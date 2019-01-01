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Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні в останній день весни

Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні в останній день весни
В Україні 31 травня буде тепла погода, у західних та північних областях пройдуть дощі з грозами.

Такий прогноз опублікувала синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у facebook.

"Весна в Україні завершиться - чим би ви думали? - правильно! Дощами в західних областях! Єдиний натяк на сухий острівець 31 травня - Волинь та Рівненщина", - йдеться у повідомлені.

Вітер буде переважно з північного заходу, на Сході - південно-східний, невеликий, максимум помірний.

Температура повітря найвищою на буде Півдні та Сході України, а також у Дніпрі та районах області: +26+32 градуси.

Загалом передбачається +25+30 градусів, на Заході +18+23 градуси.

У Києві 31-го травня очікують дощі і грози. Температура повітря буде комфортною – +24, +25 градусів.


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Теги: синоптики, прогноз, погода
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