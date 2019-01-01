Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні в останній день весни
Сьогодні, 12:25
В Україні 31 травня буде тепла погода, у західних та північних областях пройдуть дощі з грозами.
Такий прогноз опублікувала синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у facebook.
"Весна в Україні завершиться - чим би ви думали? - правильно! Дощами в західних областях! Єдиний натяк на сухий острівець 31 травня - Волинь та Рівненщина", - йдеться у повідомлені.
Вітер буде переважно з північного заходу, на Сході - південно-східний, невеликий, максимум помірний.
Температура повітря найвищою на буде Півдні та Сході України, а також у Дніпрі та районах області: +26+32 градуси.
Загалом передбачається +25+30 градусів, на Заході +18+23 градуси.
У Києві 31-го травня очікують дощі і грози. Температура повітря буде комфортною – +24, +25 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Такий прогноз опублікувала синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у facebook.
"Весна в Україні завершиться - чим би ви думали? - правильно! Дощами в західних областях! Єдиний натяк на сухий острівець 31 травня - Волинь та Рівненщина", - йдеться у повідомлені.
Вітер буде переважно з північного заходу, на Сході - південно-східний, невеликий, максимум помірний.
Температура повітря найвищою на буде Півдні та Сході України, а також у Дніпрі та районах області: +26+32 градуси.
Загалом передбачається +25+30 градусів, на Заході +18+23 градуси.
У Києві 31-го травня очікують дощі і грози. Температура повітря буде комфортною – +24, +25 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині у браконьєрів вилучили понад 300 кілограмів риби
Сьогодні, 12:46
Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні в останній день весни
Сьогодні, 12:25
У Луцьку розпочались міжнародні змагання пожежників
Сьогодні, 12:24
Робота для неповнолітніх: чи законно і які умови
Сьогодні, 12:19