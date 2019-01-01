Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні в останній день весни

В Україні 31 травня буде тепла погода, у західних та північних областях пройдуть дощі з грозами.Такий прогноз опублікувала синоптикна своїй сторінці у facebook."Весна в Україні завершиться - чим би ви думали? - правильно! Дощами в західних областях! Єдиний натяк на сухий острівець 31 травня - Волинь та Рівненщина", - йдеться у повідомлені.Вітер буде переважно з північного заходу, на Сході - південно-східний, невеликий, максимум помірний.Температура повітря найвищою на буде Півдні та Сході України, а також у Дніпрі та районах області: +26+32 градуси.Загалом передбачається +25+30 градусів, на Заході +18+23 градуси.У Києві 31-го травня очікують дощі і грози. Температура повітря буде комфортною – +24, +25 градусів.