Ігор Гузь знову балотуватиметься у нардепи
Сьогодні, 18:05
Народний депутат Ігор Гузь буде повторно балотуватися у народні депутати від мажоритарного округу №19.
Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у Facebook.
"Мені не соромно ні за свої дії, ні за дії своєї команди, ні за те, що нам вдалося зробити за ці 5 років. Я відвідав всі 211 населених пунктів округу, щоб дізнатися про проблеми і вирішувати їх. Я провів більше 1500 зустрічей в трудових колективах, в селах, селищах, дворах багатоквартирних будинків. На них були присутні більше 30 тисяч виборців. Ми щиро та відверто спілкувалися із вами", - заявив нардеп.
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Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у Facebook.
"Мені не соромно ні за свої дії, ні за дії своєї команди, ні за те, що нам вдалося зробити за ці 5 років. Я відвідав всі 211 населених пунктів округу, щоб дізнатися про проблеми і вирішувати їх. Я провів більше 1500 зустрічей в трудових колективах, в селах, селищах, дворах багатоквартирних будинків. На них були присутні більше 30 тисяч виборців. Ми щиро та відверто спілкувалися із вами", - заявив нардеп.
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