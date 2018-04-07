Ігор Гузь знову балотуватиметься у нардепи

Ігор Гузь буде повторно балотуватися у народні депутати від мажоритарного округу №19.



Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у



"Мені не соромно ні за свої дії, ні за дії своєї команди, ні за те, що нам вдалося зробити за ці 5 років. Я відвідав всі 211 населених пунктів округу, щоб дізнатися про проблеми і вирішувати їх. Я провів більше 1500 зустрічей в трудових колективах, в селах, селищах, дворах багатоквартирних будинків. На них були присутні більше 30 тисяч виборців. Ми щиро та відверто спілкувалися із вами", - заявив нардеп.



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