На Волині затримали рейсовий автобус, доверху набитий контрабандним сиром





Автобус Mercedes прямував з польського Холму до Володимир-Волинського, – повідомили у прес-службі ДПСУ.



Під час перевірки спільна оглядова група виявила приховані під декоративною обшивкою салону автобуса та у його вентиляційних каналах понад 330 кілограмів сиру.



Контрабандний молочний продукт та автобус української реєстрації, загальною вартістю майже 280 тисяч гривень, вилучили співробітники ДФС.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пункті пропуску «Устилуг» прикордонники виявили понад 330 кілограмів сиру в рейсовому автобусі.Автобус Mercedes прямував з польського Холму до Володимир-Волинського, – повідомили у прес-службі ДПСУ.Під час перевірки спільна оглядова група виявила приховані під декоративною обшивкою салону автобуса та у його вентиляційних каналах понад 330 кілограмів сиру.Контрабандний молочний продукт та автобус української реєстрації, загальною вартістю майже 280 тисяч гривень, вилучили співробітники ДФС.

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