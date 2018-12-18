Взяли під варту молодика, який скоїв пограбування у центрі Луцька
Сьогодні, 16:41
У Луцьку на вулиці Івана Франка 19-річний молодик пограбував 18-річного лучанина. Грабіжника взяли під варту.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Нагадаємо, інцидент трапився 25 травня.
Нетверезий молодик у недобудованому будинку на вулиці Івана Франка у Луцьку вдарив кілька разів в обличчя 18-річного хлопця й коли той впав – забрав у нього з кишені штанів 600 грн та ключі від квартири.
Зауважимо, що попри молодий вік, зловмисник уже був неодноразово судимий, у тому числі за крадіжки та розбій, і лише у березні цього року звільнився із місць позбавлення волі.
Завдяки скоординованим діям правоохоронців його затримали у день скоєння злочину.
Підозрюваному у вчиненні грабежу (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 186 КК України) молодику обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Нагадаємо, інцидент трапився 25 травня.
Нетверезий молодик у недобудованому будинку на вулиці Івана Франка у Луцьку вдарив кілька разів в обличчя 18-річного хлопця й коли той впав – забрав у нього з кишені штанів 600 грн та ключі від квартири.
Зауважимо, що попри молодий вік, зловмисник уже був неодноразово судимий, у тому числі за крадіжки та розбій, і лише у березні цього року звільнився із місць позбавлення волі.
Завдяки скоординованим діям правоохоронців його затримали у день скоєння злочину.
Підозрюваному у вчиненні грабежу (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 186 КК України) молодику обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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