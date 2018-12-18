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Взяли під варту молодика, який скоїв пограбування у центрі Луцька

Взяли під варту молодика, який скоїв пограбування у центрі Луцька
У Луцьку на вулиці Івана Франка 19-річний молодик пограбував 18-річного лучанина. Грабіжника взяли під варту.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Нагадаємо, інцидент трапився 25 травня.

Нетверезий молодик у недобудованому будинку на вулиці Івана Франка у Луцьку вдарив кілька разів в обличчя 18-річного хлопця й коли той впав – забрав у нього з кишені штанів 600 грн та ключі від квартири.

Зауважимо, що попри молодий вік, зловмисник уже був неодноразово судимий, у тому числі за крадіжки та розбій, і лише у березні цього року звільнився із місць позбавлення волі.

Завдяки скоординованим діям правоохоронців його затримали у день скоєння злочину.

Підозрюваному у вчиненні грабежу (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 186 КК України) молодику обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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Теги: грабіж, Луцьк, суд
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