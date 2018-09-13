Назвали основну версію катастрофи вертольота на Рівненщині
Сьогодні, 13:47
Основною версією краху військового вертольота Мі-8 у Рівненській області є технічна несправність.
Про це УНН повідомили у військовій прокуратурі.
"Наразі, основною версією краху військового вертольота Мі-8 є технічна несправність. Самописці відправлені рано вранці сьогодні до Києва для розшифровки", - повідомили УНН.
Правоохоронці відзначили, що у грудні 2018 року вертоліт проходив обслуговування на Мотор Січі, і все було в порядку.
Як повідомляв УНН, військова прокуратура перевірить технічний стан Мі-8, який розбився на Рівненщині.
За попередньою інформацією, у військовій частині А2595 (16 окрема бригада армійської авіації Командування Сухопутних військ, місцерозташування – м. Броди Львівської області) відбувалися планові льотні навчання "День-Ніч". Під час польоту поблизу с. Сестрятин Рівненської області на відстані близько 3 км. від вказаного населеного пункту гелікоптер з невідомих поки причин впав.
Внаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, у тому числі командир військової частини А2595.
Кримінальне провадження розслідується за ст. 416 Кримінального кодексу України (Порушення правил польотів).
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Про це УНН повідомили у військовій прокуратурі.
"Наразі, основною версією краху військового вертольота Мі-8 є технічна несправність. Самописці відправлені рано вранці сьогодні до Києва для розшифровки", - повідомили УНН.
Правоохоронці відзначили, що у грудні 2018 року вертоліт проходив обслуговування на Мотор Січі, і все було в порядку.
Як повідомляв УНН, військова прокуратура перевірить технічний стан Мі-8, який розбився на Рівненщині.
За попередньою інформацією, у військовій частині А2595 (16 окрема бригада армійської авіації Командування Сухопутних військ, місцерозташування – м. Броди Львівської області) відбувалися планові льотні навчання "День-Ніч". Під час польоту поблизу с. Сестрятин Рівненської області на відстані близько 3 км. від вказаного населеного пункту гелікоптер з невідомих поки причин впав.
Внаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, у тому числі командир військової частини А2595.
Кримінальне провадження розслідується за ст. 416 Кримінального кодексу України (Порушення правил польотів).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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