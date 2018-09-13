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Назвали основну версію катастрофи вертольота на Рівненщині

Назвали основну версію катастрофи вертольота на Рівненщині
Основною версією краху військового вертольота Мі-8 у Рівненській області є технічна несправність.

Про це УНН повідомили у військовій прокуратурі.

"Наразі, основною версією краху військового вертольота Мі-8 є технічна несправність. Самописці відправлені рано вранці сьогодні до Києва для розшифровки", - повідомили УНН.

Правоохоронці відзначили, що у грудні 2018 року вертоліт проходив обслуговування на Мотор Січі, і все було в порядку.

Як повідомляв УНН, військова прокуратура перевірить технічний стан Мі-8, який розбився на Рівненщині.

За попередньою інформацією, у військовій частині А2595 (16 окрема бригада армійської авіації Командування Сухопутних військ, місцерозташування – м. Броди Львівської області) відбувалися планові льотні навчання "День-Ніч". Під час польоту поблизу с. Сестрятин Рівненської області на відстані близько 3 км. від вказаного населеного пункту гелікоптер з невідомих поки причин впав.

Внаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, у тому числі командир військової частини А2595.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 416 Кримінального кодексу України (Порушення правил польотів).

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Теги: аварія, смерть, військовий, вертоліт
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