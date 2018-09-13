Назвали основну версію катастрофи вертольота на Рівненщині





Про це



"Наразі, основною версією краху військового вертольота Мі-8 є технічна несправність. Самописці відправлені рано вранці сьогодні до Києва для розшифровки", - повідомили УНН.



Правоохоронці відзначили, що у грудні 2018 року вертоліт проходив обслуговування на Мотор Січі, і все було в порядку.



Як повідомляв УНН, військова прокуратура перевірить технічний стан Мі-8, який розбився на Рівненщині.



За попередньою інформацією, у військовій частині А2595 (16 окрема бригада армійської авіації Командування Сухопутних військ, місцерозташування – м. Броди Львівської області) відбувалися планові льотні навчання "День-Ніч". Під час польоту поблизу с. Сестрятин Рівненської області на відстані близько 3 км. від вказаного населеного пункту гелікоптер з невідомих поки причин впав.



Внаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, у тому числі командир військової частини А2595.



Кримінальне провадження розслідується за ст. 416 Кримінального кодексу України (Порушення правил польотів).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Основною версією краху військового вертольота Мі-8 у Рівненській області є технічна несправність.Про це УНН повідомили у військовій прокуратурі."Наразі, основною версією краху військового вертольота Мі-8 є технічна несправність. Самописці відправлені рано вранці сьогодні до Києва для розшифровки", - повідомили УНН.Правоохоронці відзначили, що у грудні 2018 року вертоліт проходив обслуговування на Мотор Січі, і все було в порядку.Як повідомляв УНН, військова прокуратура перевірить технічний стан Мі-8, який розбився на Рівненщині.За попередньою інформацією, у військовій частині А2595 (16 окрема бригада армійської авіації Командування Сухопутних військ, місцерозташування – м. Броди Львівської області) відбувалися планові льотні навчання "День-Ніч". Під час польоту поблизу с. Сестрятин Рівненської області на відстані близько 3 км. від вказаного населеного пункту гелікоптер з невідомих поки причин впав.Внаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, у тому числі командир військової частини А2595.Кримінальне провадження розслідується за ст. 416 Кримінального кодексу України (Порушення правил польотів).

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