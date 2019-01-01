ТОП найзатребуваніших професій на Волині

Найбільше працівників наразі на Волині потребують сфери громадського харчування, сільського господарства та побутового обслуговування.Про це йшлося сьогодні, 31 травня, під час щомісячної зустрічі з журналістами директора Волинського обласного центру зайнятості, повідомляє відділ інформаційної роботи центру зайнятості.«Щодня ми спілкуємося з людьми різних професій, але, насправді, в сімейному колі не завжди доступно пояснюємо своїм дітям, в чому суть кожної з них. Із таким неповним усвідомленням специфіки певного виду діяльності випускники шкіл обирають свої професії. Наше завдання – пояснити дітям, наскільки вибір професії – важливий крок у житті, що необхідно робити його усвідомлено та зважувати всі нюанси», – каже Роман Романюк.Профорієнтатори Волинського обласного центру зайнятості постійно спілкуються з учнівською та студентською молоддю, використовуючи всі професійні «золоті ключики», які в кінцевому результаті допоможуть відкрити омріяний фах.Фахівці обласної служби зайнятості проводять семінари та тренінги, профорієнтаційні квести, організовують інтерактивної заходи й економічні екскурсії, здійснюють профорієнтаційне тестування молодих людей. Цього року фахівці поспілкувалися з понад 22 тисячами учнів загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних і вищих навчальних закладів. Фахівці з профорієнтації організовують для учнів професіографічні екскурсії на підприємства, проводять консультації у центрах кар’єри, які функціонують при навчальних закладах. «Важливо формувати у молоді мотивацію до свідомого вибору професії, розширювати розуміння про певний фах, ознайомлювати з його особливостями. Дуже важливо дати практичний дотик безпосередньо до потенційного місця роботи», – каже пан Роман.«Розпочинаючи будь-яку роботу, ми відштовхуємося від потреб ринку праці, аналізуємо його і робимо акцент на актуальних потребах. Найбільше працівників сьогодні потребує сфера громадського харчування (кухарі, офіціанти, бармени), побутового обслуговування (перукарі, манікюрники, кравці, швачки) та сільського господарства (слюсарі з колісних транспортних засобів, трактористи-машиністи с/г виробництва).Щодня ми працюємо над модернізацією та розвитком системи організації професійної орієнтації у державній службі зайнятості, посиленням профорієнтації молоді з урахуванням потреб ринку праці, запровадженням інноваційних форм своєї роботи. З розвитком сучасних інформаційних можливостей маємо активно розвиватися й ми, маємо покращувати свою роботу, задовольняючи ще більшу потребу всіх учасників ринку праці», – переконаний Роман Романюк.До слова, усі, перед ким постало питання вибору професії, можуть скористатися онлай-сервісом «МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа».Волинська обласна служба зайнятості у своїй роботі використовує й закордонний досвід. Наприкінці 2018 року ВОЦЗ спільно з Ковельським міськрайонним центром зайнятості розпочали співпрацю з волонтеркою Корпусу Миру США. Волонтер розповідає про американські особливості роботи та алгоритм дій, який дещо відрізняється від українського.«Для нас важливо сформувати активну позицію учнів на ринку праці, тим самим сприяючи побудові їх професійної кар’єри. Вибір фаху – один із перших важливих кроків у житті кожного з нас. Тому, ми працюємо, аби майбутнє покоління стало успішним, займалося улюбленою роботою та було щасливим від усвідомлення правильного вибору. Щаслива та людина, яка займається улюбленою справою», – резюмував директор Волинського обласного центру зайнятості.