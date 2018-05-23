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У Луцьку повідомили про замінування ЦНАПу

У Луцьку повідомили про замінування ЦНАПу
Надійшло повідомлення про замінування Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку.

Про це повідомляють на сторінці установи.

«Шановні відвідувачі! У зв'язку із повідомленням про замінування приміщення, роботу ЦНАП призупинено! Про відновлення роботи буде повідомлено додатково!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що декілька днів поспіль до поліції надходять повідомлення про замінування. Сьогодні, 3 червня, начебто замінували Волинську обласну клінічну лікарню.

У неділю, 2 червня, повідомили про замінування Луцької міської ради, залізничного вокзалу та ТРЦ "ПортCity". Після перевірки вибухівки не знайшли. Згодом надійшло повідомлення про замінування звіринцю.

1 червня надійшло повідомлення про замінування авто біля офісу команди Володимира Зеленського у Луцьку, зоопарку, інфекційної лікарні. А , 31 травня, повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині.



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Теги: ЦНАП, замінування
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