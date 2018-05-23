У Луцьку повідомили про замінування ЦНАПу





Про це повідомляють на сторінці установи.



«Шановні відвідувачі! У зв'язку із повідомленням про замінування приміщення, роботу ЦНАП призупинено! Про відновлення роботи буде повідомлено додатково!» – йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, що декілька днів поспіль до поліції надходять повідомлення про замінування. Сьогодні, 3 червня, начебто замінували



У неділю, 2 червня, повідомили про замінування Луцької міської ради, залізничного вокзалу та ТРЦ "ПортCity". Після перевірки вибухівки не знайшли. Згодом надійшло повідомлення про замінування звіринцю.



1 червня надійшло повідомлення про замінування авто біля офісу команди Володимира Зеленського у Луцьку, зоопарку, інфекційної лікарні. А , 31 травня, повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Надійшло повідомлення про замінування Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку.Про це повідомляють на сторінці установи.«Шановні відвідувачі! У зв'язку із повідомленням про замінування приміщення, роботу ЦНАП призупинено! Про відновлення роботи буде повідомлено додатково!» – йдеться у повідомленні.Нагадаємо, що декілька днів поспіль до поліції надходять повідомлення про замінування. Сьогодні, 3 червня, начебто замінували Волинську обласну клінічну лікарню У неділю, 2 червня, повідомили про замінування Луцької міської ради, залізничного вокзалу та ТРЦ "ПортCity". Після перевірки вибухівки не знайшли. Згодом надійшло повідомлення про замінування звіринцю.1 червня надійшло повідомлення про замінування авто біля офісу команди Володимира Зеленського у Луцьку, зоопарку, інфекційної лікарні. А , 31 травня, повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині.

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