Вузькоколійка до Каменя-Каширського 100 років тому. РЕТРОФОТО





Вузькоколійку в роки війни побудували німці, за її допомогою вони

вивозили до Німеччини ліс, худобу і все, що можна було вивезти.



Маршрут вузькоколійки пролягав шляхом Івацевичі – Свята Воля – Янов-Палескі – Любешів – Камінь-Каширський. Спочатку здійснювалися тільки вантажні перевезення. У 1917 році до кожного потягу стали чіпляти один пасажирський вагон.



Більше про залізниці на Камінь-Каширщині можна прочитати в

публікації Наталії Пась за посиланням:



Джерело фото: книга «Das 41. Referve - Korps von den Somme zum Pripjat. Piper. Co.Verlag.Munchen. 1918».



Тетяна Яцечко-Блаженко



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