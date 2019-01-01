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Вузькоколійка до Каменя-Каширського 100 років тому. РЕТРОФОТО

Вузькоколійка до Каменя-Каширського 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні хочемо познайомити наших читачів із новою знахідкою світлин із Волині. На кадрах часів Першої світової війни можемо побачити будівництво вузькоколійки, яка сполучала місто Камінь-Каширський на Волині та місто Івацевичі (біл. Івацэ́вічы). Сьогодні воно знаходиться в складі Берестейської області республіки Білорусь.

Вузькоколійку в роки війни побудували німці, за її допомогою вони
вивозили до Німеччини ліс, худобу і все, що можна було вивезти.

Маршрут вузькоколійки пролягав шляхом Івацевичі – Свята Воля – Янов-Палескі – Любешів – Камінь-Каширський. Спочатку здійснювалися тільки вантажні перевезення. У 1917 році до кожного потягу стали чіпляти один пасажирський вагон.

Більше про залізниці на Камінь-Каширщині можна прочитати в
публікації Наталії Пась за посиланням: http://polissia.net/?p=1284

Джерело фото: книга «Das 41. Referve - Korps von den Somme zum Pripjat. Piper. Co.Verlag.Munchen. 1918».

Тетяна Яцечко-Блаженко
Вузькоколійка до Каменя-Каширського 100 років тому. РЕТРОФОТО
Вузькоколійка до Каменя-Каширського 100 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: ретрофото, Волинь
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