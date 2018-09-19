Луцькі муніципали цьогоріч витратили більше 7 мільйонів гривень





Пачка паперу вказаного виробника коштує близько 80 гривень, тобто за витрачені гроші можна придбати 590 пачок паперу, - інформує



Також 94 тисячі пішло на канцтовари: конверти, маркери, закладки тощо купили у фірми «Корвет». Крім того, в квітні і травні закупляли конверти в «Укрпошти», і на це витратили ще 60 тисяч.



Загалом за п’ять місяців 2019 року луцькі муніципали витратили більше 7 мільйонів гривень.



Із них 483 тисячі гривень заплатили підприємцеві Сергію Книшу за демонтаж гаражів, сараїв тощо.



Серед інших «цікавих» витрат: 44 тисячі гривень на сумки для інспекторів, 18 тисяч – на проектор, 20 тисяч – на дві шафи, 2 тисячі – на футбольні м’ячі.



Муніципали витратили 44 тисячі гривень на відрядження. Найбільшу суму – 11 тисяч гривень наприкінці травня отримала керівниця Департаменту Юлія Сиротинська за поїздку до Харкова. Також за бюджетні гроші у березні посадовиця їздила до Любліна (на це пішло 6 тисяч гривень).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Департамент муніципальної варти заплатив 46,8 тисяч гривень за папір. Таку суму із міського бюджету наприкінці березня заплатили львівській фірмі «Ромус-поліграф».Пачка паперу вказаного виробника коштує близько 80 гривень, тобто за витрачені гроші можна придбати 590 пачок паперу, - інформує Перший Також 94 тисячі пішло на канцтовари: конверти, маркери, закладки тощо купили у фірми «Корвет». Крім того, в квітні і травні закупляли конверти в «Укрпошти», і на це витратили ще 60 тисяч.Загалом за п’ять місяців 2019 року луцькі муніципали витратили більше 7 мільйонів гривень.Із них 483 тисячі гривень заплатили підприємцевіза демонтаж гаражів, сараїв тощо.Серед інших «цікавих» витрат: 44 тисячі гривень на сумки для інспекторів, 18 тисяч – на проектор, 20 тисяч – на дві шафи, 2 тисячі – на футбольні м’ячі.Муніципали витратили 44 тисячі гривень на відрядження. Найбільшу суму – 11 тисяч гривень наприкінці травня отримала керівниця Департаментуза поїздку до Харкова. Також за бюджетні гроші у березні посадовиця їздила до Любліна (на це пішло 6 тисяч гривень).

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