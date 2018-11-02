Чоловік з Волині вирощував коноплю на власному подвір'ї
Сьогодні, 15:00
На присадибній ділянці 36-річного волинянина поліція виявила посів конопель.
За це чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі,– повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Учора, 3 червня, оперативники Володимир-Волинського відділу поліції виявили на присадибній ділянці 36-річного жителя цього ж району 275 кущів коноплі.
Її вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Мова йде про посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Санкція цієї статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Головне фото – ілюстративне.
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За це чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі,– повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Учора, 3 червня, оперативники Володимир-Волинського відділу поліції виявили на присадибній ділянці 36-річного жителя цього ж району 275 кущів коноплі.
Її вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Мова йде про посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Санкція цієї статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Головне фото – ілюстративне.
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