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Чоловік з Волині вирощував коноплю на власному подвір'ї

Чоловік з Волині вирощував коноплю на власному подвір'ї
На присадибній ділянці 36-річного волинянина поліція виявила посів конопель.

За це чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі,– повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Учора, 3 червня, оперативники Володимир-Волинського відділу поліції виявили на присадибній ділянці 36-річного жителя цього ж району 275 кущів коноплі.

Її вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Мова йде про посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Санкція цієї статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: поліція, Луцьк, конопля, наркотики, кримінал, слідство, Володимир-Волинський
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