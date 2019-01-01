На Волині авто на «бляхах» збило багатодітну матір





Про це повідомляє видання Олександра Басалика.



27-річний водій їхав зі сторони Ковеля у напрямку Луцька на авто Opel Astra на польській реєстрації. Жінку без свідомості госпіталізували до Луцька. Відомо, що вона багатодітна мати.



Авто, що збило пішохідку, затримали на арештмайданчик. Порушили кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пішохідному переході у селі Копачівка Рожищенського району водій збив 40-річну жительку Переспи. Інцидент трапився у післяобідню пору у вівторок, 4 червня.Про це повідомляє видання «Район.Рожище» з посиланням на інформацію начальника Рожищенського відділення поліції27-річний водій їхав зі сторони Ковеля у напрямку Луцька на авто Opel Astra на польській реєстрації. Жінку без свідомості госпіталізували до Луцька. Відомо, що вона багатодітна мати.Авто, що збило пішохідку, затримали на арештмайданчик. Порушили кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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