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На Волині авто на «бляхах» збило багатодітну матір

На Волині авто на «бляхах» збило багатодітну матір
На пішохідному переході у селі Копачівка Рожищенського району водій збив 40-річну жительку Переспи. Інцидент трапився у післяобідню пору у вівторок, 4 червня.

Про це повідомляє видання «Район.Рожище» з посиланням на інформацію начальника Рожищенського відділення поліції Олександра Басалика.

27-річний водій їхав зі сторони Ковеля у напрямку Луцька на авто Opel Astra на польській реєстрації. Жінку без свідомості госпіталізували до Луцька. Відомо, що вона багатодітна мати.

Авто, що збило пішохідку, затримали на арештмайданчик. Порушили кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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Теги: аварія, багатодітна матір, Волинь, Рожище
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