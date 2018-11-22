Перші п’ять шкільних автобусів «БОГДАН А22412» вирушили у Житомирську область

4 червня 2019 рокувідправив 5 шкільних автобусів «Богдан А22412» для Управління освіти і науки Житомирської обласної державноїадміністрації.Про це повідомляє прес-служба підприємства.Шкільний автобус «Богдан А22412» відповідає екологічним нормам Euro 5, загальна кількість місць у ньому, включаючи водія, складає 31. Він обладнаний згідно зі всіма стандартами та вимогами, які існують щодо шкільного транспорту в Україні.Нагадаємо, у травні цього року ТОВ «БАС МОТОР» (структурний підрозділ корпорації «Богдан») виграло відповідний тендер на поставку автобусів, про що оголосили на порталі ProZorro. ТОВ «БАС МОТОР» стало переможцем тендеру з ціною 1,93 млн грн за один транспортний засіб. Вже до кінця цього тижня планують відправити з Луцька до Житомирщини всі 20 автобусів.За останні три роки для комфортного проїзду учнів та вчителів навчальних закладів Житомирщини облдержадміністрація придбала 54 шкільних автобуси для перевезення близько 14,5 тисяч дітей. Загалом парк шкільних автобусів на Житомирщині складає 276 одиниць, до яких приєднаються ще і 20 «Богданів».