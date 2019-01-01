Відома спортсменка з Луцька перемогла у конкурсі краси
Сьогодні, 17:47
Велогонщиця із Луцька Яна Беломоіна перемогла у конкурсі краси «Міс спортивна весна-2019».
Про це йдеться у дописі офіційної спільноти НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team, пише ВолиньUA.
За результатами голосування, серця вболівальників полонила нестримна та мужня на дистанції, тендітна та ніжна у житті - чемпіонка Європи та призер чемпіонату світу з маунтенбайку Яна Беломоіна (166 голосів).
Компанію у трійці призерів їй склали олімпійська чемпіонка біатлоністка Валентина Семеренко (103) і володарка історичної для нашої держави нагороди світової проби зі сноуборду Аннамарі Данча (76).
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Про це йдеться у дописі офіційної спільноти НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team, пише ВолиньUA.
За результатами голосування, серця вболівальників полонила нестримна та мужня на дистанції, тендітна та ніжна у житті - чемпіонка Європи та призер чемпіонату світу з маунтенбайку Яна Беломоіна (166 голосів).
Компанію у трійці призерів їй склали олімпійська чемпіонка біатлоністка Валентина Семеренко (103) і володарка історичної для нашої держави нагороди світової проби зі сноуборду Аннамарі Данча (76).
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