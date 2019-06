Відома спортсменка з Луцька перемогла у конкурсі краси

Велогонщиця із Луцькаперемогла у конкурсі краси «Міс спортивна весна-2019».Про це йдеться у дописі офіційної спільноти НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team, пишеЗа результатами голосування, серця вболівальників полонила нестримна та мужня на дистанції, тендітна та ніжна у житті - чемпіонка Європи та призер чемпіонату світу з маунтенбайку Яна Беломоіна (166 голосів).Компанію у трійці призерів їй склали олімпійська чемпіонка біатлоністка(103) і володарка історичної для нашої держави нагороди світової проби зі сноуборду(76).