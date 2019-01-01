Волинянин посеред вулиці напав на перехожого та викрав у нього рюкзак з грошима

У Ковелі поліція затримала злодія, який пограбував жителя Київської області.У вівторок, 4 червня, до поліції із заявою звернувся 26-річний чоловік, - пише ГУНП у Волинській області.Він розповів, що ввечері на вулиці Ветеранів у Ковелі незнайомець застосувавши фізичну силу викрав його рюкзак з грошима та іншими речами. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 2 тис. грн.Правоохоронці встановили, що злочин скоїв 28-річний житель Камінь-Каширського району. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України.Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України, буде вирішуватися питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.За вчинення грабежу зловмисникові загрожує, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі.