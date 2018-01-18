Нестерпний сморід та гори сміття: лучанин влаштував рейвах у багатоповерхівці
Сьогодні, 11:03
У Луцьку мешканці будинку на вулиці Загородній, 2 поскаржилися муніципалам на засмічення території загального користування.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти Лукцької міської ради.
Виїхавши на місце, муніципали виявили, що житель будинку влаштував стихійне сміттєзвалище на території загального користування.
Це спричинило нестерпний запах та антисанітарію в під’їзді.
Чоловік отримав два протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 150 КУпАП (Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями) та ст. 152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.1. Правил благоустрою міста Луцька (засмічення території загального користування).
Також інспектори зобов'язали порушника прибрати, видавши йому припис з терміном виконання до 13 червня 2019 року, який останній пообіцяв вчасно та належним чином виконати.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти Лукцької міської ради.
Виїхавши на місце, муніципали виявили, що житель будинку влаштував стихійне сміттєзвалище на території загального користування.
Це спричинило нестерпний запах та антисанітарію в під’їзді.
Чоловік отримав два протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 150 КУпАП (Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями) та ст. 152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.1. Правил благоустрою міста Луцька (засмічення території загального користування).
Також інспектори зобов'язали порушника прибрати, видавши йому припис з терміном виконання до 13 червня 2019 року, який останній пообіцяв вчасно та належним чином виконати.
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