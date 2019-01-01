Чим багатий новий головний патрульний Волині

Новий очільник управління патрульної поліції Волинізадекларував лише зарплату та готівкові кошти. Землю, нерухомість та автівки мають його рідні.У власності матері Андрія Крутняє чотири земельні ділянки в селі Лукарівка, що на Рівненщині: 0.25 га, 1.33 га, 0.14 га та 0.52 га.Батько головного патрульного Волинімає житловий будинок на 87 "квадратів", а також три автомобілі ВАЗ. Натомість дружина Андрія Крутнямає у власності Audi A4 1996-го року випуску.У 2018 році батько Андрія Крутня заробив 34522 гривні у Рівненському навчально-виховному комплексі, дружина - 2105 гривень у ТОВ "Дентамед 2000". Сам же він заробив 224243 гривні у патрульній поліції Рівненщини.Також Андрій Крутень задекларував 79500 гривень готівки, а його дружина має 320500 гривень готівкових коштів.