вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чим багатий новий головний патрульний Волині

Чим багатий новий головний патрульний Волині
Новий очільник управління патрульної поліції Волині Андрій Крутень задекларував лише зарплату та готівкові кошти. Землю, нерухомість та автівки мають його рідні.

У власності матері Андрія Крутня Світлани є чотири земельні ділянки в селі Лукарівка, що на Рівненщині: 0.25 га, 1.33 га, 0.14 га та 0.52 га.

Батько головного патрульного Волині Володимир має житловий будинок на 87 "квадратів", а також три автомобілі ВАЗ. Натомість дружина Андрія Крутня Олександра має у власності Audi A4 1996-го року випуску.

У 2018 році батько Андрія Крутня заробив 34522 гривні у Рівненському навчально-виховному комплексі, дружина - 2105 гривень у ТОВ "Дентамед 2000". Сам же він заробив 224243 гривні у патрульній поліції Рівненщини.

Також Андрій Крутень задекларував 79500 гривень готівки, а його дружина має 320500 гривень готівкових коштів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: декларація, Андрій Крутень, патрульна поліція, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Нічого за пів року розбагатіє
Відповісти
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині в озері втопився хлопчик: деталі трагедії. ВІДЕО
Сьогодні, 13:28
«Фіолет» випустив новий кліп. ВІДЕО
Сьогодні, 13:13
Чим багатий новий головний патрульний Волині
Сьогодні, 13:01
Можна вдома не вмиватись: у луцького тролейбуса протікає дах. ФОТО
Сьогодні, 12:49
У патрульної поліції Волині – новий керівник
Сьогодні, 12:28
Схожі новини
У патрульної поліції Волині – новий керівник У патрульної поліції Волині – новий керівник
Сьогодні, 12:28
Будинок, земля, квартири та авто, що у декларації волинського аграрія Будинок, земля, квартири та авто, що у декларації волинського аграрія
20 квітень, 15:00
Чим багата верхівка патрульної поліції Волині Чим багата верхівка патрульної поліції Волині
13 квітень, 12:00
Витратив в рази більше, ніж заробив: які статки задекларував Палиця Витратив в рази більше, ніж заробив: які статки задекларував Палиця
30 березень, 13:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку затримали неадеквата, який чіплявся до людей
Сьогодні, 13:53
 0
Під Луцьком зіткнулись Audi та Opel. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:31
 0
На Волині в озері втопився хлопчик: деталі трагедії. ВІДЕО
Сьогодні, 13:28
 0
«Фіолет» випустив новий кліп. ВІДЕО
Сьогодні, 13:13
 0
Чим багатий новий головний патрульний Волині
Сьогодні, 13:01
 0
Медіа
відео
1/8
﻿