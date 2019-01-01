Чим багатий новий головний патрульний Волині
Сьогодні, 13:01
Новий очільник управління патрульної поліції Волині Андрій Крутень задекларував лише зарплату та готівкові кошти. Землю, нерухомість та автівки мають його рідні.
У власності матері Андрія Крутня Світлани є чотири земельні ділянки в селі Лукарівка, що на Рівненщині: 0.25 га, 1.33 га, 0.14 га та 0.52 га.
Батько головного патрульного Волині Володимир має житловий будинок на 87 "квадратів", а також три автомобілі ВАЗ. Натомість дружина Андрія Крутня Олександра має у власності Audi A4 1996-го року випуску.
У 2018 році батько Андрія Крутня заробив 34522 гривні у Рівненському навчально-виховному комплексі, дружина - 2105 гривень у ТОВ "Дентамед 2000". Сам же він заробив 224243 гривні у патрульній поліції Рівненщини.
Також Андрій Крутень задекларував 79500 гривень готівки, а його дружина має 320500 гривень готівкових коштів.
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У власності матері Андрія Крутня Світлани є чотири земельні ділянки в селі Лукарівка, що на Рівненщині: 0.25 га, 1.33 га, 0.14 га та 0.52 га.
Батько головного патрульного Волині Володимир має житловий будинок на 87 "квадратів", а також три автомобілі ВАЗ. Натомість дружина Андрія Крутня Олександра має у власності Audi A4 1996-го року випуску.
У 2018 році батько Андрія Крутня заробив 34522 гривні у Рівненському навчально-виховному комплексі, дружина - 2105 гривень у ТОВ "Дентамед 2000". Сам же він заробив 224243 гривні у патрульній поліції Рівненщини.
Також Андрій Крутень задекларував 79500 гривень готівки, а його дружина має 320500 гривень готівкових коштів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Нічого за пів року розбагатіє
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