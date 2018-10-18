Подяки попередньому і завдання новому: як представляли головного патрульного Волині. ФОТО

Біля Головного управління Національної поліції Волині, що на вулиці Винниченка у Луцьку, – ажіотаж. Усі як один в ідеально попрасованих формах та вичищених кросівках. Усі в очікуванні… Вітаються, щось обговорюють і майже одномоментно наповнюють залу, де відбудеться момент «Х».Знову очікування, бо, як правило, поважні гості ніколи не прибувають вчасно. Хтось читає стрічку у Facebook, дехто скаржиться на нестерпну спеку і робить помахи кашкетом з осяянням на обличчі, мовляв, знайшов істинне призначення цього предмету екіпіровки, декотрі просто нудяться і перевіряє на міцність нерви сусіда скрипучим кріслом. Ще хвилька – запанувала тиша. Заступник голови Національної поліції України, заступник начальника департаменту патрульної поліції, заступник голови ОДА, в.о. мера міста, начальник поліції Волиніприбули, аби представити головного патрульного Волині –Той спершу ніби соромиться, а потім розпливається у посмішці. Про його попереднє місце роботи – патрульну поліцію Рівненщини – усе ще нагадує шеврон «Патруль Рівне». Але від сьогодні він наш, волинський. І представляв його теж наш – почесний громадянин Луцька та колишній керівник спецпідрозділу «Світязь» Олександр Фацевич. Той одразу розставив всі крапки над «і»:«Щоб не було багато питань: у багатьох ГУНП ключові посади в превенції займають керівники з патрульної поліції. Не виключення й керівник управління патрульної поліції Волині Олександр Вовченко. Від сьогодні він відбуває для проходження служби начальником управління превентивної діяльності Івано-Франківської області».Усі дякують вже екскерівнику Олександру Вовченку, просять підтримати Андрія Крутня і одразу дають завдання – вирішити проблему нестачі кадрів.«Патрульна поліція Волині займає третє місце в Україні щодо ефективності роботи, тому це я поки не можу критикувати», - з гордістю додає Фацевич.Деякі карти про нового головного патрульного Волині розкрив Олексій Білошицький:«Він почав свій кар’єрний шлях з патрульного поліцейського, патрулював із зародження управління патрульної поліції Рівного, був командиром роти, потім спробував себе як виконувач обов’язків, був призначений на посаду заступника начальника управління лінії моніторингу. Під час цієї діяльності він проявив себе передусім як справжній офіцер, як людина, що має неабиякі організаторські здібності і що найважливіше – людяність. Це та людина, яка завжди вислухає, піде на зустріч і розбереться в усьому до деталей».