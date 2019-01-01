У «CITY PARK» відбулись літні забави для дітей та пенсіонерів. ФОТО

Андрій Покровський, протягом тижня зустрічала у «CITY PARK» активних лучан, які переконливо доводили, що Луцьк – місто здорових людей!



Про це «СВІДОМІ» розповіли на своїй сторінці у Facebook, – пише Конкурент



Так, на «CITY PARK» завітав літній табір школи №10. Діти брали участь у естафетах, грали у футбол і настільний теніс з професійним тренером та долучилися до цікавих квестів.



Окрім того дивували своєю енергією луцькі пенсіонери, які також приєдналися до спортивних заходів на території рекреаційної зони «CITY PARK». Не менш активно вони проводили між собою змагання та демонстрували неймовірний запал!



«Спорт для кожного – під таким девізом ми пропонуємо провести вам це літо! Саме тому мерщій приєднуйтеся до нас у соціальних мережах, щоб бути в курсі усіх майбутніх заходів», – закликали «СВІДОМІ».



Також нагадали, що в суботу та неділю о 9:00 на території Сіті Парку відбуваються ранкові руханки.







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