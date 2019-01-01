вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «CITY PARK» відбулись літні забави для дітей та пенсіонерів. ФОТО

У «CITY PARK» відбулись літні забави для дітей та пенсіонерів. ФОТО
Команда Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є політик та бізнесмен Андрій Покровський, протягом тижня зустрічала у «CITY PARK» активних лучан, які переконливо доводили, що Луцьк – місто здорових людей!

Про це «СВІДОМІ» розповіли на своїй сторінці у Facebook, – пише Конкурент

Так, на «CITY PARK» завітав літній табір школи №10. Діти брали участь у естафетах, грали у футбол і настільний теніс з професійним тренером та долучилися до цікавих квестів.

Окрім того дивували своєю енергією луцькі пенсіонери, які також приєдналися до спортивних заходів на території рекреаційної зони «CITY PARK». Не менш активно вони проводили між собою змагання та демонстрували неймовірний запал!

«Спорт для кожного – під таким девізом ми пропонуємо провести вам це літо! Саме тому мерщій приєднуйтеся до нас у соціальних мережах, щоб бути в курсі усіх майбутніх заходів», – закликали «СВІДОМІ».

Також нагадали, що в суботу та неділю о 9:00 на території Сіті Парку відбуваються ранкові руханки.

У «CITY PARK» відбулись літні забави для дітей та пенсіонерів. ФОТО
У «CITY PARK» відбулись літні забави для дітей та пенсіонерів. ФОТО
У «CITY PARK» відбулись літні забави для дітей та пенсіонерів. ФОТО
У «CITY PARK» відбулись літні забави для дітей та пенсіонерів. ФОТО
У «CITY PARK» відбулись літні забави для дітей та пенсіонерів. ФОТО
У «CITY PARK» відбулись літні забави для дітей та пенсіонерів. ФОТО


Youtube канал: https://www.youtube.com/channel/UCmNaq9cBcR7ME0dVz12-XHg

Instagram: https://www.instagram.com/svidomi.lutsk/

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Свідомі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зіткнулися дві автівки і заблокували вулицю
Сьогодні, 16:48
«Могут погибнуть люди»: опублікували листи про замінування об'єктів у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:31
У «CITY PARK» відбулись літні забави для дітей та пенсіонерів. ФОТО
Сьогодні, 16:16
На Херсонщині затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні семирічної дівчинки
Сьогодні, 16:05
У Ківерцях діти вийшли на протест через закриття музичної школи. ВІДЕО
Сьогодні, 15:59
Схожі новини
У «Сіті Парку» влаштують «Велике дитяче свято» У «Сіті Парку» влаштують «Велике дитяче свято»
29 травень, 17:22
Люди розгублені: Шкітер про дострокові вибори до Верховної Ради Люди розгублені: Шкітер про дострокові вибори до Верховної Ради
25 травень, 11:40
Луцькі пенсіонери лишилися під враженнями від «Генія і безумця» у «Промені» Луцькі пенсіонери лишилися під враженнями від «Генія і безумця» у «Промені»
22 травень, 18:57
«Не заради зміни влади, а заради змін на краще», – Покровський про розпуск Ради «Не заради зміни влади, а заради змін на краще», – Покровський про розпуск Ради
20 травень, 19:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вийти сухим із води неможливо: у Луцьку затопило одну із вулиць. ФОТО
Сьогодні, 17:03
 0
Лише диво вберегло: на Волині поїзд зіткнувся з вантажівкою
Сьогодні, 16:55
 0
На Волині зіткнулися дві автівки і заблокували вулицю
Сьогодні, 16:48
 0
«Могут погибнуть люди»: опублікували листи про замінування об'єктів у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:31
 0
У «CITY PARK» відбулись літні забави для дітей та пенсіонерів. ФОТО
Сьогодні, 16:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿