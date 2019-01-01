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«ОгоРодина» - лучан кличуть висадити город у Луцькому зоопарку

«ОгоРодина» - лучан кличуть висадити город у Луцькому зоопарку
У неділю, 9 червня, Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді запрошує мешканців та гостей міста до спільної висадки міського овочевого городу в рамках cоціально-освітнього проекту «ОгоРодина» компанії Syngenta в Україні.

Початок заходу - 12-00 год. Місце: Луцький міський зоопарк. Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

«ОгоРодина» надає можливість дорослим і дітям пізнати радість спілкування із рослинами у форматі міського городництва.

Проект навчає отримувати задоволення від роботи на землі, пишатися своїм результатом та цікаво і корисно проводити час у колі рідних у єднанні з природою в межах міста.

Відібрано 30 сімей, які виховують дітей з особливими потребами, що протягом літа будуть доглядати за висадженими рослинами.

В програмі заходу:

- висадка овочевого городу;
- творчі майстер-класи;
- шоу мильних бульбашок;
- ігри та розваги з веселими аніматорами.

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Теги: Луцький зоопарк, огородина
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