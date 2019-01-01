«ОгоРодина» - лучан кличуть висадити город у Луцькому зоопарку
07 червень, 23:29
У неділю, 9 червня, Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді запрошує мешканців та гостей міста до спільної висадки міського овочевого городу в рамках cоціально-освітнього проекту «ОгоРодина» компанії Syngenta в Україні.
Початок заходу - 12-00 год. Місце: Луцький міський зоопарк. Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
«ОгоРодина» надає можливість дорослим і дітям пізнати радість спілкування із рослинами у форматі міського городництва.
Проект навчає отримувати задоволення від роботи на землі, пишатися своїм результатом та цікаво і корисно проводити час у колі рідних у єднанні з природою в межах міста.
Відібрано 30 сімей, які виховують дітей з особливими потребами, що протягом літа будуть доглядати за висадженими рослинами.
В програмі заходу:
- висадка овочевого городу;
- творчі майстер-класи;
- шоу мильних бульбашок;
- ігри та розваги з веселими аніматорами.
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Початок заходу - 12-00 год. Місце: Луцький міський зоопарк. Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
«ОгоРодина» надає можливість дорослим і дітям пізнати радість спілкування із рослинами у форматі міського городництва.
Проект навчає отримувати задоволення від роботи на землі, пишатися своїм результатом та цікаво і корисно проводити час у колі рідних у єднанні з природою в межах міста.
Відібрано 30 сімей, які виховують дітей з особливими потребами, що протягом літа будуть доглядати за висадженими рослинами.
В програмі заходу:
- висадка овочевого городу;
- творчі майстер-класи;
- шоу мильних бульбашок;
- ігри та розваги з веселими аніматорами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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