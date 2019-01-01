На Волині браконьєр намагався втекти від рибоохоронного патруля. ФОТО





У середу, 5 червня, близько 6 години ранку на території гідрологічного заказника оз. Дошне, в ході рибоохоронного рейду, виявили порушника. Про це



Житель с Велимче здійснював вилов водних біоресурсів забороненим знарядь лову. Чоловік з човна за допомогою сітки виловив таку кількість риби: лин – 4 екз., щука – 1 екз., лящ – 1 екз.. Збитки, завдані рибним запасам, становлять 1 743 гривень.



Того самого дня на оз. Волянське, у Залухівському гідрологічному заказнику, зафіксовано аналогічне порушення. Чоловік з човна за допомогою риболовецької сітки ловив рибу. Під час затримання порушник намагався утекти з місця вчинення правопорушення, але його затримали інспектори рибоохорони. Завдяки оперативним діям рейдової групи, громадянину не вдалося завдати шкоди рибному господарству України.



На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районного суду для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.



З метою попередження порушень у сфері рибоохоронного законодавства рибпатрульними проводиться масово-роз’яснювальна робота серед рибалок щодо дотримання Правил любительського та спортивного рибальства.



В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40. Про порушення законодавства у сфері охорони водних біоресурсів – прохання повідомляти за вказаним номером телефону.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський рибоохоронний патруль викрив грубі порушення правил рибальства у Ратнівському районі.У середу, 5 червня, близько 6 години ранку на території гідрологічного заказника оз. Дошне, в ході рибоохоронного рейду, виявили порушника. Про це інформує Рибоохоронний патруль Волині.Житель с Велимче здійснював вилов водних біоресурсів забороненим знарядь лову. Чоловік з човна за допомогою сітки виловив таку кількість риби: лин – 4 екз., щука – 1 екз., лящ – 1 екз.. Збитки, завдані рибним запасам, становлять 1 743 гривень.Того самого дня на оз. Волянське, у Залухівському гідрологічному заказнику, зафіксовано аналогічне порушення. Чоловік з човна за допомогою риболовецької сітки ловив рибу. Під час затримання порушник намагався утекти з місця вчинення правопорушення, але його затримали інспектори рибоохорони. Завдяки оперативним діям рейдової групи, громадянину не вдалося завдати шкоди рибному господарству України.На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районного суду для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.З метою попередження порушень у сфері рибоохоронного законодавства рибпатрульними проводиться масово-роз’яснювальна робота серед рибалок щодо дотримання Правил любительського та спортивного рибальства.В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40. Про порушення законодавства у сфері охорони водних біоресурсів – прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

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