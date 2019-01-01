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На Волині браконьєр намагався втекти від рибоохоронного патруля. ФОТО

На Волині браконьєр намагався втекти від рибоохоронного патруля. ФОТО
Волинський рибоохоронний патруль викрив грубі порушення правил рибальства у Ратнівському районі.

У середу, 5 червня, близько 6 години ранку на території гідрологічного заказника оз. Дошне, в ході рибоохоронного рейду, виявили порушника. Про це інформує Рибоохоронний патруль Волині.

Житель с Велимче здійснював вилов водних біоресурсів забороненим знарядь лову. Чоловік з човна за допомогою сітки виловив таку кількість риби: лин – 4 екз., щука – 1 екз., лящ – 1 екз.. Збитки, завдані рибним запасам, становлять 1 743 гривень.

Того самого дня на оз. Волянське, у Залухівському гідрологічному заказнику, зафіксовано аналогічне порушення. Чоловік з човна за допомогою риболовецької сітки ловив рибу. Під час затримання порушник намагався утекти з місця вчинення правопорушення, але його затримали інспектори рибоохорони. Завдяки оперативним діям рейдової групи, громадянину не вдалося завдати шкоди рибному господарству України.

На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районного суду для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.

З метою попередження порушень у сфері рибоохоронного законодавства рибпатрульними проводиться масово-роз’яснювальна робота серед рибалок щодо дотримання Правил любительського та спортивного рибальства.

В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40. Про порушення законодавства у сфері охорони водних біоресурсів – прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

На Волині браконьєр намагався втекти від рибоохоронного патруля. ФОТО

На Волині браконьєр намагався втекти від рибоохоронного патруля. ФОТО

На Волині браконьєр намагався втекти від рибоохоронного патруля. ФОТО

На Волині браконьєр намагався втекти від рибоохоронного патруля. ФОТО

На Волині браконьєр намагався втекти від рибоохоронного патруля. ФОТО

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Теги: рибоохоронний патруль, браконьєр, озеро, Дошне, Волянське
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