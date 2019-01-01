Аварії через мобільні телефони: чи запровадять штрафи для пішоходів





За даними соціологічного дослідження кампанії "За безпечні дороги" в нашій країні гаджетом під час руху користується кожен п’ятий водій, незважаючи на наявність штрафів. Про це пише



Щороку в аваріях гине понад три тисячі українців. Телефонні дзвінки та СМС-повідомлення, які відволікають водія, одна із причин. Керуючи авто, українці навіть примудряються влаштовувати прямі трансляції в соціальних мережах.



При розмові телефоном в чотири рази збільшуються шанси потрапити в аварію, а коли друкують повідомлення чи читають СМС в 23 рази збільшують шанси потрапити в ДТП, – пояснив аналітик кампанії "За безпечні дороги" Андрій Климчук.



Кожен п’ятий українець відволікається на телефонні розмови за кермом. Найбільше у Києві, Миколаєві та Черкасах – там це робить кожен третій водій. Такі дані досліджень, проведених в рамках кампанії “За безпечні дороги”.





Засновник інтернет-порталу dtp.kiev.ua Влад Антонов теж зізнається, що користується телефоном за кермом. "У мене теж такі випадки були, коли я трошки затупив в телефоні, пройшло вже три секунди, тобі вже "бібікають" позаду", – розповів Антонов.



В Україні досить низька лояльність та висока недовіра до патрульної поліції. Такі речі, як користування мобільним, не використання ременів безпеки – довести важко. Людина не буде погоджуватись, вона не підписуватиме документи, протоколи, сплачувати штрафи,

– заявив Влад Антонов.



У поліції запевнили, що українці сплачують штрафи. Правила дорожнього руху забороняють водіям використовувати засоби зв’язку, але дозволена гарнітура. Пояснюють, що головне мати вільні руки.



Проте штрафи мізерні – 425 гривень. Щоправда, скількох порушників ними покарали точної статистики не має.





Жодна справа не є важливішою, ніж життя! Якщо транспортний засіб рухається 50 кілометрів на годину і водій відволікається на дві секунди на гаджет, то 28 метрів він проїжджає всліпу, – пояснив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.



Штрафи для пішоходів



Пішоходів в Україні взагалі не чіпають, проте поліцейські та водії вважають, що це не правильно. Вони люблять переходити вулицю з телефоном в руках. І через це часто потрапляють під колеса автомобілів, тому штрафи треба запровадити і для них.



Достатньо кількох хвилин, аби переконатись, що більшість киян переходять дорогу в навушниках, або розмовляють телефоном.



У Литві від початку цього року за використання гаджетів почали штрафувати і пішоходів. Адже там щороку під колесами автівок гинуло до сотні людей. Схожі закони діють у США та Німеччині. Зовсім відучити пішоходів від телефонів не вдалося, але кількість аварій з цієї причини суттєво зменшилося. Українські правоохоронці чекають коли і наші законодавці внесуть такий пункт у закон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутатам варто запровадити штрафи для пішоходів, котрі користуються телефонами переходячи дорогу. Впевнені в цьому поліцейські та водії. Бо вони через неуважність потрапляють під колеса. Хоча самі водії теж цим грішать.За даними соціологічного дослідження кампанії "За безпечні дороги" в нашій країні гаджетом під час руху користується кожен п’ятий водій, незважаючи на наявність штрафів. Про це пише Канал24 Щороку в аваріях гине понад три тисячі українців. Телефонні дзвінки та СМС-повідомлення, які відволікають водія, одна із причин. Керуючи авто, українці навіть примудряються влаштовувати прямі трансляції в соціальних мережах.При розмові телефоном в чотири рази збільшуються шанси потрапити в аварію, а коли друкують повідомлення чи читають СМС в 23 рази збільшують шанси потрапити в ДТП, – пояснив аналітик кампанії "За безпечні дороги"Кожен п’ятий українець відволікається на телефонні розмови за кермом. Найбільше у Києві, Миколаєві та Черкасах – там це робить кожен третій водій. Такі дані досліджень, проведених в рамках кампанії “За безпечні дороги”.Засновник інтернет-порталу dtp.kiev.uaтеж зізнається, що користується телефоном за кермом. "У мене теж такі випадки були, коли я трошки затупив в телефоні, пройшло вже три секунди, тобі вже "бібікають" позаду", – розповів Антонов.В Україні досить низька лояльність та висока недовіра до патрульної поліції. Такі речі, як користування мобільним, не використання ременів безпеки – довести важко. Людина не буде погоджуватись, вона не підписуватиме документи, протоколи, сплачувати штрафи,– заявив Влад Антонов.У поліції запевнили, що українці сплачують штрафи. Правила дорожнього руху забороняють водіям використовувати засоби зв’язку, але дозволена гарнітура. Пояснюють, що головне мати вільні руки.Проте штрафи мізерні – 425 гривень. Щоправда, скількох порушників ними покарали точної статистики не має.Жодна справа не є важливішою, ніж життя! Якщо транспортний засіб рухається 50 кілометрів на годину і водій відволікається на дві секунди на гаджет, то 28 метрів він проїжджає всліпу, – пояснив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції УкраїниПішоходів в Україні взагалі не чіпають, проте поліцейські та водії вважають, що це не правильно. Вони люблять переходити вулицю з телефоном в руках. І через це часто потрапляють під колеса автомобілів, тому штрафи треба запровадити і для них.Достатньо кількох хвилин, аби переконатись, що більшість киян переходять дорогу в навушниках, або розмовляють телефоном.У Литві від початку цього року за використання гаджетів почали штрафувати і пішоходів. Адже там щороку під колесами автівок гинуло до сотні людей. Схожі закони діють у США та Німеччині. Зовсім відучити пішоходів від телефонів не вдалося, але кількість аварій з цієї причини суттєво зменшилося. Українські правоохоронці чекають коли і наші законодавці внесуть такий пункт у закон.

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