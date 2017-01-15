вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скандальна Дана Новарчук відловлюватиме собак у Ківерцях без їх подальшого повернення

Скандальна Дана Новарчук відловлюватиме собак у Ківерцях без їх подальшого повернення
Ківерцівська міська рада уклала договір із ГО «Порятунок чотирилапих» про відлов, стерилізацію, вакцинацію безпритульних тварин БЕЗ повернення їх на попереднє місце перебування.

Про це вказано у договорі, який оприлюднений у системі «Прозоро», – пише Конкурент.

Вартість угоди 5600 грн – стільки коштує відлов 8 тварин.

Журналісти запитали Богдану Новарчук, яка очолює організацію, куди пропадають тварини, якщо їх не повертають до Ківерців.

Скандальна Дана Новарчук відловлюватиме собак у Ківерцях без їх подальшого повернення

«Вони будуть залишатися спочатку в нас після стерилізації, а потім із допомогою волонтерів ми прилаштовуємо їх у родини. Згідно нашого договору агресивні тварини, або невиліковно хворі евтаназуються, маленьких цуценят, кошенят наші волонтери (в даному випадку цуценят) швидко розміщають на ОЛХ і роздають на місцях для роздачі тварин. Про дорослих ми знімаємо відеосюжети телекомпанією «Аверс» та іншим шляхом, яким можна поширити рекламу. Люди приїжджають і вибирають тварин. Не залежно чи це цуценята, чи то дорослі собачки – це тварини, яких ми можемо максимально прилаштувати. Якщо ми приїхали, відловили вісім собачок, ми поки їх не прилаштували, в Ківерці не їдемо. В нас є два міста, з якими ми працюємо без повернення. Це Славута та Ківерці. Це ті міста, які не хочуть категорично повернення тварин, бо у них були страшні інциденти», – прокоментувала Богдана Новарчук.

На питання про те, чи є гарантії, що тварини знову не попадуть на вулиці, очільниця громадської організації зазначила, що щодо кожної тварини є запис у журналі і контроль. Також діє послуга «тварина на місяць», тобто тварина пробує жити в домі волонтера чи нового власника.

Довідково:

Громадська організація заснована 1.03.2018 року. Зареєстрована у житловому будинку по вулиці Дружби Народів у Луцьку. Місце провадження господарської діяльності: Луцький район, с. Рованці, вул. Європейська, 16. Її засновниками є Богдана Новарчук, Валентина Громова та Вікторія Волянік. До діяльності «Порятунку чотирилапих» Новарчук очолювала КП «Ласка». Зоозахисники вимагали її звільнення з посади, нині підприємство очолює Наталія Рудь.

Громадську організацію підозрювали у порушені правил поводження з тваринами волонтери Луцька. Вони навіть написали петицію. Вони звинувачували саме діяльність організації у збільшенні кількості безпритульних тварин у місті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: собака, Ківерці, відлов, Дана Новарчук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скандальна Дана Новарчук відловлюватиме собак у Ківерцях без їх подальшого повернення
Сьогодні, 06:43
Заміна кульшового суглоба: любомльські хірурги успішно виконують складні операції. ФОТО
Сьогодні, 05:38
В Іспанії зламався атракціон у парку розваг – 28 осіб постраждали
Сьогодні, 04:16
Волинянам пропонують безкоштовно навчитися нової професії
Сьогодні, 03:55
Донька Анатолія Гриценка потрапила в аварію
Сьогодні, 02:12
Схожі новини
Директор КП «Ласка» пояснила, чому в притулку відмовили у відлові псів на ЛПЗ Директор КП «Ласка» пояснила, чому в притулку відмовили у відлові псів на ЛПЗ
15 січень, 2017, 16:56
У КП «Ласка» пояснили, чому безпритульних тварин повертають на вулиці Луцька У КП «Ласка» пояснили, чому безпритульних тварин повертають на вулиці Луцька
08 червень, 14:15
У Ківерцях діти вийшли на протест через закриття музичної школи. ВІДЕО У Ківерцях діти вийшли на протест через закриття музичної школи. ВІДЕО
07 червень, 15:59
Материнський інстинкт: у селі на Волині собака вигодовує кошенят. ВІДЕО Материнський інстинкт: у селі на Волині собака вигодовує кошенят. ВІДЕО
06 червень, 11:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скандальна Дана Новарчук відловлюватиме собак у Ківерцях без їх подальшого повернення
Сьогодні, 06:43
 0
Заміна кульшового суглоба: любомльські хірурги успішно виконують складні операції. ФОТО
Сьогодні, 05:38
 0
В Іспанії зламався атракціон у парку розваг – 28 осіб постраждали
Сьогодні, 04:16
 0
Волинянам пропонують безкоштовно навчитися нової професії
Сьогодні, 03:55
 0
Донька Анатолія Гриценка потрапила в аварію
Сьогодні, 02:12
 0
Медіа
відео
1/8
﻿