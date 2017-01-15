Скандальна Дана Новарчук відловлюватиме собак у Ківерцях без їх подальшого повернення





Про це вказано у договорі, який оприлюднений у системі «Прозоро», – пише



Вартість угоди 5600 грн – стільки коштує відлов 8 тварин.



Журналісти запитали Богдану Новарчук, яка очолює організацію, куди пропадають тварини, якщо їх не повертають до Ківерців.





«Вони будуть залишатися спочатку в нас після стерилізації, а потім із допомогою волонтерів ми прилаштовуємо їх у родини. Згідно нашого договору агресивні тварини, або невиліковно хворі евтаназуються, маленьких цуценят, кошенят наші волонтери (в даному випадку цуценят) швидко розміщають на ОЛХ і роздають на місцях для роздачі тварин. Про дорослих ми знімаємо відеосюжети телекомпанією «Аверс» та іншим шляхом, яким можна поширити рекламу. Люди приїжджають і вибирають тварин. Не залежно чи це цуценята, чи то дорослі собачки – це тварини, яких ми можемо максимально прилаштувати. Якщо ми приїхали, відловили вісім собачок, ми поки їх не прилаштували, в Ківерці не їдемо. В нас є два міста, з якими ми працюємо без повернення. Це



На питання про те, чи є гарантії, що тварини знову не попадуть на вулиці, очільниця громадської організації зазначила, що щодо кожної тварини є запис у журналі і контроль. Також діє послуга «тварина на місяць», тобто тварина пробує жити в домі волонтера чи нового власника.



Довідково:



Громадська організація заснована 1.03.2018 року. Зареєстрована у житловому будинку по вулиці Дружби Народів у Луцьку. Місце провадження господарської діяльності: Луцький район, с. Рованці, вул. Європейська, 16. Її засновниками є Богдана Новарчук, Валентина Громова та Вікторія Волянік. До діяльності «Порятунку чотирилапих» Новарчук очолювала КП «Ласка». Зоозахисники вимагали її звільнення з посади, нині підприємство очолює Наталія Рудь.



Громадську організацію підозрювали у порушені правил поводження з тваринами волонтери Луцька. Вони навіть написали петицію. Вони звинувачували саме діяльність організації у збільшенні кількості безпритульних тварин у місті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ківерцівська міська рада уклала договір із ГО «Порятунок чотирилапих» про відлов, стерилізацію, вакцинацію безпритульних тварин БЕЗ повернення їх на попереднє місце перебування.Про це вказано у договорі, який оприлюднений у системі «Прозоро», – пише Конкурент Вартість угоди 5600 грн – стільки коштує відлов 8 тварин.Журналісти запитали, яка очолює організацію, куди пропадають тварини, якщо їх не повертають до Ківерців.«Вони будуть залишатися спочатку в нас після стерилізації, а потім із допомогою волонтерів ми прилаштовуємо їх у родини. Згідно нашого договору агресивні тварини, або невиліковно хворі евтаназуються, маленьких цуценят, кошенят наші волонтери (в даному випадку цуценят) швидко розміщають на ОЛХ і роздають на місцях для роздачі тварин. Про дорослих ми знімаємо відеосюжети телекомпанією «Аверс» та іншим шляхом, яким можна поширити рекламу. Люди приїжджають і вибирають тварин. Не залежно чи це цуценята, чи то дорослі собачки – це тварини, яких ми можемо максимально прилаштувати. Якщо ми приїхали, відловили вісім собачок, ми поки їх не прилаштували, в Ківерці не їдемо. В нас є два міста, з якими ми працюємо без повернення. Це Славута та Ківерці. Це ті міста, які не хочуть категорично повернення тварин, бо у них були страшні інциденти», – прокоментувала Богдана Новарчук.На питання про те, чи є гарантії, що тварини знову не попадуть на вулиці, очільниця громадської організації зазначила, що щодо кожної тварини є запис у журналі і контроль. Також діє послуга «тварина на місяць», тобто тварина пробує жити в домі волонтера чи нового власника.

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