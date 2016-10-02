«Відповідати за дії фанатів я не буду», – тренер «Карпат»

Олександр Чижевський поспілкувався з пресою після другого матчу плей-офф за місце в УПЛ проти луцької "Волині" (3:1).



Про це повідомляє видання



"Це дійсно було західне дербі. Дві команди заслуговують грати в УПЛ, тому що по атмосфері таких матчів в Україні немає. Такі поєдинки прикрашають український футбол. Такі дії фанатів неприпустимі, але відповідати за них я не буду. Свистка я не чув, але бачив, що рефері пішов з поля і ми очікували завершення матчу.



Кожна команда очікувала помилку суперника, щоб спіймати його на контратаці. Ми розуміли, що нам треба не пропустити м’яч і довести гру до логічного закінчення. Волинь також очікували свої нагоди і в них були ці шанси, десь Бог нам допоміг. Команда час не тягнула, це були ігрові моменти", – цитує Чижевського офіційний сайт Карпат.



Зауважимо, "зелено-білі" за сумою двох матчів здолали Волинь і зберегли прописку в Прем'єр-лізі на сезон 2019/20.



Нагадаємо, під час матчу, що відбувся учора, 8 червня, львівські ультрас зламали та підпалили трибуни на стадіоні «Авангард». Спочатку ж агресивні вболівальники суперників "Волині" виламували крісла та кидали ними у поліцейських.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконувач обов'язків головного тренера "Карпат"поспілкувався з пресою після другого матчу плей-офф за місце в УПЛ проти луцької "Волині" (3:1).Про це повідомляє видання "Футбол 24" "Це дійсно було західне дербі. Дві команди заслуговують грати в УПЛ, тому що по атмосфері таких матчів в Україні немає. Такі поєдинки прикрашають український футбол. Такі дії фанатів неприпустимі, але відповідати за них я не буду. Свистка я не чув, але бачив, що рефері пішов з поля і ми очікували завершення матчу.Кожна команда очікувала помилку суперника, щоб спіймати його на контратаці. Ми розуміли, що нам треба не пропустити м’яч і довести гру до логічного закінчення. Волинь також очікували свої нагоди і в них були ці шанси, десь Бог нам допоміг. Команда час не тягнула, це були ігрові моменти", – цитує Чижевського офіційний сайт Карпат.Зауважимо, "зелено-білі" за сумою двох матчів здолали Волинь і зберегли прописку в Прем'єр-лізі на сезон 2019/20.Нагадаємо, під час матчу, що відбувся учора, 8 червня, львівські ультрас. Спочатку ж агресивні вболівальники суперників "Волині" виламували крісла та кидали ними у поліцейських.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію