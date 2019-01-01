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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 11 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 11 червня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з
проясненнями.

У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі опадів не передбачається.

Температура повітря вночі близько +18…+19 градусів, удень – +29…+30.

Вітер південний, східний і південно-східний, 1-4 м/с.

До середини тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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Теги: погода, Волинь, прогноз
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