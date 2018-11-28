вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Завчасно зробіть запаси: у Луцьку тимчасово понизять тиск води на двох вулицях

Завчасно зробіть запаси: у Луцьку тимчасово понизять тиск води на двох вулицях
У Луцьку на вулицях Гущанській та Єршова понизять тиск води.

Про це повідомили у прес-службі КП «Луцькводоканал».

Зазначюать, що 12 червня, з 10:00 до 18:00 год., у зв'язку із заміною ділянки центрального водогону, буде тимчасово припинено водопостачання в селі Струмівка (в районі бару «Околиця»), та понижено тиск води по вулцях Гущанській та Єршова в місті Луцьку.

«Перепрошуємо за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вода, відключення, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Подробиці аварії у Луцьку на Рівненській. ФОТО
Сьогодні, 15:25
Дивно себе поводив: у Ковелі викрили чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 15:08
Завчасно зробіть запаси: у Луцьку тимчасово понизять тиск води на двох вулицях
Сьогодні, 14:56
Жахлива аварія у Туреччині: 4 загиблих та 49 постраждалих
Сьогодні, 14:48
Знайдений на Волині унікальний човен-довбанку перевезли на місце постійного перебування
Сьогодні, 14:46
Схожі новини
У Луцьку – проблеми з водопостачанням на двох вулицях У Луцьку – проблеми з водопостачанням на двох вулицях
03 червень, 16:36
У Луцьку припиняють подачу гарячої води. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ У Луцьку припиняють подачу гарячої води. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
13 травень, 12:56
Де у Луцьку сьогодні не буде води Де у Луцьку сьогодні не буде води
28 листопад, 2018, 09:21
Частина лучан залишиться без гарячої води. Перелік вулиць Частина лучан залишиться без гарячої води. Перелік вулиць
25 вересень, 2018, 14:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Просять допомогти коштами на поховання молодого хлопця з Луцька, який загинув у страшній аварії
10 червень, 11:40
 1
Лучанка, яка постраждала у моторошній аварії на Рівненщині, вийшла з коми
Сьогодні, 16:11
 0
Зеленський звільнив голову Волинської ОДА Савченка. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 16:08
 0
На Волині будують 15 амбулаторій за державні кошти
Сьогодні, 15:52
 0
В Україну заходить автобусний лоукостер
Сьогодні, 15:42
 0
Медіа
відео
1/8
﻿