Завчасно зробіть запаси: у Луцьку тимчасово понизять тиск води на двох вулицях
Сьогодні, 14:56
У Луцьку на вулицях Гущанській та Єршова понизять тиск води.
Про це повідомили у прес-службі КП «Луцькводоканал».
Зазначюать, що 12 червня, з 10:00 до 18:00 год., у зв'язку із заміною ділянки центрального водогону, буде тимчасово припинено водопостачання в селі Струмівка (в районі бару «Околиця»), та понижено тиск води по вулцях Гущанській та Єршова в місті Луцьку.
«Перепрошуємо за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі КП «Луцькводоканал».
Зазначюать, що 12 червня, з 10:00 до 18:00 год., у зв'язку із заміною ділянки центрального водогону, буде тимчасово припинено водопостачання в селі Струмівка (в районі бару «Околиця»), та понижено тиск води по вулцях Гущанській та Єршова в місті Луцьку.
«Перепрошуємо за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.
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