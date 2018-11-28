Завчасно зробіть запаси: у Луцьку тимчасово понизять тиск води на двох вулицях

У Луцьку на вулицях Гущанській та Єршова понизять тиск води.Про це повідомили у прес-службі КП «Луцькводоканал».Зазначюать, що 12 червня, з 10:00 до 18:00 год., у зв'язку із заміною ділянки центрального водогону, буде тимчасово припинено водопостачання в селі Струмівка (в районі бару «Околиця»), та понижено тиск води по вулцях Гущанській та Єршова в місті Луцьку.«Перепрошуємо за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.