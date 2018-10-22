На Театральному майдані лікарі безкоштовно оглядають жінок. ФОТО

У Луцьку триває акція «День жіночого здоров’я», під час якої лікарі безкоштовно оглядають пацієнток, консультують і дають поради.Сьогодні, 12 червня, на Театральному майдані міста працюють такі лікарі: ендокринолог, гінеколог, стоматолог, дерматолог та арт-терапевт. Окрім цього, охочим також роблять безкоштовну мамограму і дають консультації стосовно вакцинації.Завідувачка інформаційно-аналітичного відділу управління охорони здоров’я Луцької міської радирозповіла, що ця акція має на меті привернути увагу жінок до свого здоров’я. «Вони не завжди мають час на себе, більше дбають про сім’ю, але коли пролунає перший тривожний «дзвіночок», то тоді тільки звертаються до лікарів. Іноді може бути вже пізно», – каже Тетяна Князькова.Саме тому акцію і вирішили провести у такому людному місці, на Театральному майдані, аби максимально привернути увагу представниць прекрасної статі до свого самопочуття.«Всі ми знаємо, що хворобу легше попередити, аніж лікувати», – додає Тетяна.Серед запрошених лікарів – саме ті фахівці, поради яких і повинні бути найпершими та найважливішими у діагностичних методах перевірки здоров’я. Вони допомагають жінкам розібратися в тому, коли ж саме варто звертатися до лікаря, що робити, коли виникла проблема, аби вчасно потрапити на огляд і отримати дієві поради, правильне лікування і дуже важливо – робити все вчасно і не затягувати з виявленням і вирішенням проблеми.Фахівці розповідають про ті базові речі, які повинна знати кожна жінка, щоб бути здоровою: гінеколог інформує про правильну контрацепцію і нормальні цикли, ендокринолог дає поради щодо неконтрольованої зміни ваги, стоматолог безпосередньо на місці робить загальний огляд зубів і ясен. Не менш важливе також і психологічне здоров’я жінки, тому до цієї акції долучили і лікаря арт-терапевта.У разі виявлення аномалій чи змін в організмі лікарі направляють своїх пацієнтів до фахівців, із якими вони підписали декларації, або ж запрошують до своїх закладів пройти детальне і ретельне обстеження стану здоров'я.«Сподіваюся, що жінки звернуть на це увагу і в подальшому будуть більш прискіпливими до стану свого здоров’я», – говорить Тетяна Князькова.Між іншим, серед охочих пройти огляд на акції «День жіночого здоров’я» є й чоловіки, які стоять в черзі до лікаря ендокринолога чи стоматолога.У наметі поряд також продають вітамінні домішки, косметику із лікувальним ефектом та інші свіжі новинки з індустрії краси та здоров’я.Безкоштовний огляд на Театральному майдані міста Луцьк триватиме до 15:00, але якщо потрібно, то мамолог працюватиме до 17:00.Для пацієнток також підготували приємний сюрприз – скриньку із передбаченнями.