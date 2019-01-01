Волинська борчиня – переможниця міжнародного турніру

Ольга Падошик повернулась з перемогою з Словаччини.



У місті Сніна відбувся міжнародний турнір з вільної боротьби серед дівчат до 17 років. У ньому взяли участь команди Польщі, України, Словаччини та Угорщини, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.



У ваговій категорії до 46 кг ковельчанка Ольга Падошик зайняла перше місце. Після цих змагань Ольга готується до чемпіонату світу, який пройде в Болгарії.









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