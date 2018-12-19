Як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у святкові дні червня

Розповіли про графік роботи сервісних центрів МВС у святкові дні червня.Про це інформує прес-служба установи.Відтак, у період святкових днів сервісні центри МВС працюватимуть зі змінами у робочому графіку.17 червня – вихідний день18, 19, 20 червня – з 09:00 до 18:0021 червня – з 09:00 до 16:4522, 23 червня – вихідні дні24, 25, 26 червня – з 09:00 до 18:0027 червня – з 09:00 до 17:0028, 29, 30 червня – вихідні дніз 1 липня – робота у звичному режимі18 червня – вихідний день19, 20, 21 червня – з 09:00 до 18:0022 червня – з 09:00 до 16:4523, 24 – вихідні дні25, 26 червня – з 09:00 до 18:0027 червня – з 09:00 до 17:0028 червня – вихідний день29 червня – з 09:00 до 16:4530 червня та 1 липня – вихідні дніз 2 липня – робота у звичному режимі