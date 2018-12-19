Як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у святкові дні червня
Сьогодні, 17:01
Розповіли про графік роботи сервісних центрів МВС у святкові дні червня.
Про це інформує прес-служба установи.
Відтак, у період святкових днів сервісні центри МВС працюватимуть зі змінами у робочому графіку.
Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області
17 червня – вихідний день
18, 19, 20 червня – з 09:00 до 18:00
21 червня – з 09:00 до 16:45
22, 23 червня – вихідні дні
24, 25, 26 червня – з 09:00 до 18:00
27 червня – з 09:00 до 17:00
28, 29, 30 червня – вихідні дні
з 1 липня – робота у звичному режимі
Територіальні сервісні центри МВС Волині
18 червня – вихідний день
19, 20, 21 червня – з 09:00 до 18:00
22 червня – з 09:00 до 16:45
23, 24 – вихідні дні
25, 26 червня – з 09:00 до 18:00
27 червня – з 09:00 до 17:00
28 червня – вихідний день
29 червня – з 09:00 до 16:45
30 червня та 1 липня – вихідні дні
з 2 липня – робота у звичному режимі
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Про це інформує прес-служба установи.
Відтак, у період святкових днів сервісні центри МВС працюватимуть зі змінами у робочому графіку.
Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області
17 червня – вихідний день
18, 19, 20 червня – з 09:00 до 18:00
21 червня – з 09:00 до 16:45
22, 23 червня – вихідні дні
24, 25, 26 червня – з 09:00 до 18:00
27 червня – з 09:00 до 17:00
28, 29, 30 червня – вихідні дні
з 1 липня – робота у звичному режимі
Територіальні сервісні центри МВС Волині
18 червня – вихідний день
19, 20, 21 червня – з 09:00 до 18:00
22 червня – з 09:00 до 16:45
23, 24 – вихідні дні
25, 26 червня – з 09:00 до 18:00
27 червня – з 09:00 до 17:00
28 червня – вихідний день
29 червня – з 09:00 до 16:45
30 червня та 1 липня – вихідні дні
з 2 липня – робота у звичному режимі
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