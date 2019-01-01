У волинянина вилучили пакунок із набоями

У Старій Вижівці поліцейські вилучили у 51-річного місцевого жителя поліетиленовий пакунок із набоями.Про це інформує ГУНП у Волинській області.Поліцейські вилучили у волинянина понад 30 патронів, калібрів 7,62 мм. і 5,45 мм. Боєприпаси направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.Слідчі за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.Санкція статті визначає покарання від трьох до семи років позбавлення волі.Поліція Волині нагадує, що за незаконне зберігання зброї та боєприпасів, вибухових речовин передбачена кримінальна відповідальність. Так, санкція ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі. Натомість, особа, яка добровільно видасть органам влади зброю чи боєприпаси – звільняється від кримінальної відповідальності передбаченою цією статтею.