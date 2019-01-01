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Хірург Валіхновський прооперує маленьку дівчинку, яку скалічив батько. ФОТО

Хірург Валіхновський прооперує маленьку дівчинку, яку скалічив батько. ФОТО
Відомий хірург з Турійщини Ростислав Валіхновський візьметься оперувати дівчинку, яку ще в утробі скалічив батько.

Сім'я, в якій зростає малятко, живе на Тернопільщині. Коли мама дівчинки була нею вагітна, батько вдарив її в живіт. Як результат – дитя народилося з дефектом обличчя. Про це на особистій сторінці у Facebook розповів депутат ВР Михайло Апостол. Про це пише Район.Турійськ.

«Попрошу всіх, хто зараз в соціальних мережах, працівники ЗМІ, медиків, доєднайтеся і поширте інформацію. Звернувся товариш з проханням зробити операцію дитині, в одній, як я зрозумів, неблагополучній сім`ї. Проживають в одному із сіл на Тернопільщині. Можливо хтось знає лікаря чи медзаклад, де можна зробити таку операцію.

Подаю в оригіналі прохання товариша: «Міша, вибачай за турботу, але надія лише на тебе. Історія: під час вагітності придурок вдарив дружину в живіт. Результат на світлинах. Може є десь можливість прооперувати дитинку. Батькам пофіг».

Кажуть, на Волині лікар оперує дітей з дефектами обличчя. Можливо хтось має контакти. До речі, питання тут навіть не в коштах. Мені пишуть люди, що готові проплатити операцію. Я теж доєднаюся», – таким був перший пост депутата.

Незадовго після того Апостол опублікував допис, де подякував усім небайдужим і повідомив, що лікувати дитинку таки візьмуться.

Хірург Валіхновський прооперує маленьку дівчинку, яку скалічив батько. ФОТО

«Добу тому до мене звернувся мій товариш, Володимир Соботяк, допомоги і посприяти прооперувати 2-х річну дівчинку, яка через халатність батьків знаходиться на межі життя і смерті.

І щире йому спасибі, він надалі взяв на себе тягар всіх організаційних питань. Щиро вдячний священнику Артему Гришину, який добрим словом та діями посприяв в перемовинах із лікарем!

Щиро дякую лікарю-педагогу Павлу Павловичу із Тернополя, який, фактично, поставив крапку в перемовинах та виховав такого чудового спеціаліста, як Валіхновський Ростислав, який погодився прийняти та прооперувати Надійку у своїй клініці.

Щиро вдячний і сотням небайдужих, які відгукнулися на проблему Надійки. Для інформації повідомляю, що у середу, 19 червня, лікар Валіхновський чекає Надійку у своїй клініці. Велике і щире Вам усім СПАСИБІ!!!» – доповів Михайло Апостол.

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Теги: хірург, Валіхновський, операція, дівчинка
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