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Бджоли «окупували» будинок волинянина. ВІДЕО

Бджоли «окупували» будинок волинянина. ВІДЕО
Бджолиний рій – у житловому будинку. Величезна кількість комах оселилася в помешканні жителя Вигуричі Луцького району Анатолія. Його семирічна донька Зоряна розповідає – коли побачила стільки бджіл, неабияк злякалася.

Бджіл шукали на горищі, навіть стіни довелося розбити. Та виявилося – рій оселився під підлогою. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Син Анатолія зафіксував бджолиний рій на телефон. Комахи килимом встелили землю під підлогою.

У соцмережах Анатолію порадили потравити комах дихлофосом. Декілька аерозолів і бджоли були вже не такими активними. Вигрібали комах разом із землею.

Михайло Кривобок – досвідчений бджоляр. Він каже, комах можна було зловити, а не труїти. Однак господар будинку поквапився, бо хвилювався за дітей. Пасічник розповідає, спекотна погода створює дискомфорт комахам і вони стають агресивними, тому краще їх остерігатися. Якщо бджоли завелися в будинку – їх потрібно якнайшвидше виселити.

Фахівці кажуть – нині у бджіл триває період активного розмноження. Матки покидають рої і шукають нову домівку. Найчастіше – це гілки і дупла дерев, старі вулики, однак іноді вони оселяються і в будинках. У таких випадках радять звернутися за допомогою до спеціалістів.


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Теги: бджола, будинок, підлога, Вигуричі
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