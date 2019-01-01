Бджоли «окупували» будинок волинянина. ВІДЕО

Анатолія. Його семирічна донька Зоряна розповідає – коли побачила стільки бджіл, неабияк злякалася.



Бджіл шукали на горищі, навіть стіни довелося розбити. Та виявилося – рій оселився під підлогою. Про це йдеться в сюжеті



Син Анатолія зафіксував бджолиний рій на телефон. Комахи килимом встелили землю під підлогою.



У соцмережах Анатолію порадили потравити комах дихлофосом. Декілька аерозолів і бджоли були вже не такими активними. Вигрібали комах разом із землею.



Михайло Кривобок – досвідчений бджоляр. Він каже, комах можна було зловити, а не труїти. Однак господар будинку поквапився, бо хвилювався за дітей. Пасічник розповідає, спекотна погода створює дискомфорт комахам і вони стають агресивними, тому краще їх остерігатися. Якщо бджоли завелися в будинку – їх потрібно якнайшвидше виселити.



Фахівці кажуть – нині у бджіл триває період активного розмноження. Матки покидають рої і шукають нову домівку. Найчастіше – це гілки і дупла дерев, старі вулики, однак іноді вони оселяються і в будинках. У таких випадках радять звернутися за допомогою до спеціалістів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бджолиний рій – у житловому будинку. Величезна кількість комах оселилася в помешканні жителя Вигуричі Луцького району. Його семирічна донькарозповідає – коли побачила стільки бджіл, неабияк злякалася.Бджіл шукали на горищі, навіть стіни довелося розбити. Та виявилося – рій оселився під підлогою. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Син Анатолія зафіксував бджолиний рій на телефон. Комахи килимом встелили землю під підлогою.У соцмережах Анатолію порадили потравити комах дихлофосом. Декілька аерозолів і бджоли були вже не такими активними. Вигрібали комах разом із землею.– досвідчений бджоляр. Він каже, комах можна було зловити, а не труїти. Однак господар будинку поквапився, бо хвилювався за дітей. Пасічник розповідає, спекотна погода створює дискомфорт комахам і вони стають агресивними, тому краще їх остерігатися. Якщо бджоли завелися в будинку – їх потрібно якнайшвидше виселити.Фахівці кажуть – нині у бджіл триває період активного розмноження. Матки покидають рої і шукають нову домівку. Найчастіше – це гілки і дупла дерев, старі вулики, однак іноді вони оселяються і в будинках. У таких випадках радять звернутися за допомогою до спеціалістів.

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