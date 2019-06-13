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У аварії в Польщі загинули троє українців

У аварії в Польщі загинули троє українців
У Польщі в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули троє громадян України і ще один перебуває у лікарні з важкими травмами.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Interia.pl.

Аварія сталася в середу, 13 червня, після 17 години на місцевій дорозі між Пщєвом і Новим Гожицьком. З невідомих причин водій Opel Astra втратив контроль над автомобілем, з’їхав з дороги і врізався в дерево.

В автомобілі їхали четверо громадяни України. Двоє загинули на місці, ще двох у важкому стані госпіталізували.

"На жаль, незважаючи на зусилля лікарів, один із них помер під час операції. Ці чоловіки були віком 31-38 років", – розповіли в поліції в Мєндзижечі.

Четвертий учасник ДТП, 19-річний українець, перебуває в лікарні в Гожуві, його стан оцінюють як дуже важкий.

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Теги: аварія, Польща
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